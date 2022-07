Vil arrangere sandvolley-fest her: – Et bilde som hadde gått verden rundt

Den siste store internasjonale sandvolleyballturneringen i Norge ble spilt i Stavanger i 2015. I 2023 kan Anders Mol, Christian Sørum og resten av verdenseliten få sjansen til å spille på sletten i Lysgårdsbakken på Lillehammer.

SNØ OG SAND: I Lysgårdsbakken jobbes det nå med en mulig sandvolleyballturnering. Her fra OL i 1994.

Etter VM-gullet i Roma i juni var beskjeden fra Anders Mol klar:

– Det blir for dumt at vi er verdens beste lag og ikke har muligheten til å spille på hjemmebane, sa han til VG.

Og nå kan han få ønsket sitt oppfylt. Volleyballforbundet og Lillehammer Olympiapark utforsker nemlig mulighetene for å ha en turnering på Lillehammer – med hovedbanen på sletten i Lysgårdsbakken.

– Jeg hadde et møte med Det internasjonale volleyballforbundet, og jeg skjønte at de var på jakt etter litt ikoniske arenaer for sandvolleyball. Da snappet det en liten tanke inn om at dette er noe vi kan få til i hoppbakken, sier Per Olav Andersen, administrerende direktør i Lillehammer Olympiapark, til VG.

– Vi har fått på plass de første grove tankene om hvordan arenaen kan utformes, og jeg tror det blir spektakulært og spennende.

TURNERING I 2023? Denne gjengen jobber for at det skal bli en internasjonal turnering på Lillehammer i 2023. Fra venstre: Avdelingsleder for arrangement og konkurranse i Norges Volleyballforbund, David Cox, leder for utviklingsprosjekter i Lillehammer Olympiapark, Roar Olsen, administrerende direktør i Lillehammer Olympiapark, Per Olav Andersen, og markedsansvarlig i Norges Volleyballforbund, Iver Horrem.

Andersen ser for seg en turnering med baner sentralt inne på arenaen hvor Lillehammer-OL ble startet for 29 år siden.

– Det er en naturlig innramming med amfi, så vi vil kunne bygge en center court med for eksempel den gamle OL-fakkelen. Og vi vil kunne ha et par baner vendt i retning hoppbakken, så jeg tror det vil bli tøffe bilder. Det vil bli en herlig gryte for å lage god stemning, sier Andersen.

– Hva må på plass for at det skal bli noe av?

– Det er økonomi som alt bunner ut i. Det er en viss kostnad for å bygge det opp, så er det selvsagt premiepenger til lagene, så vi må ha på plass noen sponsorer. Jeg skal ikke si noen summer enda, men vi ser at vi har en god basisfinansiering i bunn som vi er ganske trygge på. Men vi håper at vi lykkes i løpet av de neste par måneder med å få på plass et par hovedsponsorer for konseptet, sier Andersen.

STAVANGER-TURNERING: Iver Horrem (venstre) fikk i flere år muligheten til å spille foran norske fans. Her fra turneringen i Stavanger i 2007, da Horrem spilte sammen med Bjørn Maaseide.

Markedssjef i det norske volleyballforbundet, Iver Horrem, er klar på at en arena i Lysgårdsbakken er noe som virkelig ville skilt seg ut.

– Man har Paris-turneringen som skal være foran Eiffeltårnet, det er ingenting som slår Eiffeltårnet. Men jeg tror at det å ha banen i bunn av bakken hadde gitt helt unike muligheter. Det er mange ting man kan kombinere for å få masse oppmerksomhet ut i verden, mener den tidligere sandvolley-proffen.

– Bildet av en center court i bunn av den hoppbakken, fra langt der oppe, det tror jeg hadde blitt et bilde som kan gå verden rundt, sier han.

Horrem forteller at de ønsker seg en turnering på øverste nivå i verdensserien.

VM-GULL: Fra venstre: Christian Sørum og Anders Mol ble i juni det første norske paret som vant en VM-finale i sandvolleyball.

Anders Mol har tidligere vært en pådriver for å få en turnering tilbake til Kristiansand, og er først og fremst opptatt at det blir en turnering igjen på norsk jord.

– At det er flere som er interesserte å hjelpe i den prosessen der er et drømmescenario. Ingenting er bedre enn det, sier han.

– Hvor mye vil en turnering i Norge bidra til å øke interessen?

– Det vil bety utrolig mye. Det betydde nesten alt for meg og Christian å se turneringene i Stavanger og Kristiansand, og det vekte store drømmer hos oss. Det var første gangen vi så sandvolleyball på øverste nivå. Det var da vi kjente at dette har vi lyst å holde på med.

– Hvis man kan få til noe sånt i Norge igjen, er det virkelig en drøm for oss å spille på hjemmebane, for det kommer til å bety mye for rekrutteringen i mange år, sier Mol.