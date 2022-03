Glimt-helten sliter i ny klubb: Håper han starter på Aspmyra

Håkon Evjen (22) angrer ikke på at han forlot Bodø/Glimt og heltestatus, selv om han knapt har fått spille i AZ Alkmaar.

PÅ GAMLE TRAKTER: Håkon Evjen er tilbake på Aspmyra. AZ Alkmaar møter Bodø/Glimt i Conference League torsdag kveld. Her er Evjen i kamp i Eredivisie 6. mars.

Torsdag kveld er 22-åringen tilbake på Aspmyra til åttedelsfinale i Conference League.

– Jeg håper jeg er i startelleveren, sier Evjen på pressetreffet onsdag kveld.

Men ser man på de drøyt to årene til nordmannen i AZ så er det lite som tyder på at han, som ble kåret til årets spiller i Eliteserien i 2019, starter.

Den offensive midtbanespilleren har spilt seks kamper for sin nederlandske klubb i ligaen i år, alle som innbytter. To ganger kom han inn i det 90. minutt. I Conference League har han vært i startelleveren én gang.

– Jeg har lært mye på de årene selv om ikke er blitt like mye spilletid som jeg håpet da jeg dro. Det er en bra spillergruppe, det er kanskje grunnen til at jeg ikke spiller mer, sier Evjen etter spørsmål fra pressen på Aspmyra.

Foran åttedelsfinalen er han likevel glad for at han valgte å forlate Norge og Bodø til fordel for Nederland for drøyt to år siden.

– Jeg har hatt gode år på fotballfronten. Jeg er blitt raskere og sterkere til å holde folk borte når jeg møter kraftige motspillere. Det er en viktig faktor for å overleve i Eredivisie, sier Evjen.

AZ-trener Pascal Jansen fikk spørsmål om å spille på kunstgress. Det var han ikke bekymret for. Han sa heller ikke noe om fremtiden til Evjen. På drøyt to år har han fått 13 kamper i ligaen for AZ.

22-åringen innrømmer at han har sett etter andre muligheter, når han ikke har fått spille. Men legger til at det er opp til AZ. Han ble også spurt om en retur til Glimt.

– Jeg er glad for å få spille og det jeg har fått spille. Jeg håper å spille mer, sier Evjen.

Bodø/Glimt har hatt en sterk reise til åttedelsfinalen i Conference League, det toppet seg da de slo ut José Mourinhos Roma.

– Det blir veldig spesielt å møte Glimt. Det er kult. Men det er ikke favorittlaget å møte, for det blir ikke enkelt, men for meg er det jo en liten ønsketrekning, sier den tidligere Glimt-spilleren.

ÅRETS SPILLER: Håkon Evjen vant både prisen som årets unge spiller og årets spiller etter en knallsesong i Bodø/Glimt i 2019.

Det er tre nordmenn i AZ. Tidligere Rosenborg-spiller Fredrik Midtsjø er ikke med til Norge. Den nederlandske avisen Telegraaf melder at hamstringplagene er såpass store at han blir hjemme. Den tredje nordmannen er Aslak Fonn Witry.