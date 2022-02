Stjerne kritisk til OL: – Ikke det beste stedet

ZHANGJIAKOU (VG) Skiskytterstjernen Dorothea Wierer (31) kommer ikke til å savne OL.



CIAO: Dorothea Wierer gleder seg til å ta farvel med denne utgaven av lekene. Her etter bronseutdelingen på skiskyttersprinten.

Publisert Publisert Nå nettopp

– Kaldt og mye vind. Ikke den beste snøen. Ikke det beste stedet å ha et OL på, men det er likt for alle. Jeg tror alle er glade for å få dra hjem nå.

Slik oppsummerer Wierer OL, ifølge Aftonbladet.

På spørsmål om hun kommer til å savne lekene, er svaret tydelig:

– Nei, beklager. Ikke i det hele tatt.

Stjernen hadde et middels OL-resultatmessig med kun en bronse på sprinten. Og hun har heller ikke trivdes i de brutale løypene i Zhangjiakou på 1650 meter, mens det stort sett har vært kaldere enn 10 minusgrader og mye vind flere dager.

I OL-landsbyen Zhangjiakou er det blitt bygd nye arenaer for hopp, langrenn og skiskyting. De fleste hotellene og sentrene er også helt ferske.

– Jeg forstår at dere hadde høye forventninger. Det hadde jeg også, men jeg har aldri vært med på slike forhold. Det passer meg ikke i det hele tatt, sier Wierer og varsler at hun skal rett på en fin restaurant i Milano og ta seg en drink.

GLEDER SEG TIL HJEMREISEN: Både Tiril Eckhoff og Dorothea Wierer ser frem til å komme tilbake til Europa. Her fra miksstafetten tidligere i OL.

Heller ikke den norske skiskytterprofilen Tiril Eckhoff virker å ha noe imot at OL er over søndag.

– Det skal bli jævlig godt å forlate Kina, sa Eckhoff ifølge Expressen.

I tillegg til kulden har mesterskapet vært «annerledes» på grunn av svært strenge coronaregler og at man har levd på innsiden av en «boble».

Man må ta bestemt transport mellom hotell og arenaer, og kan for eksempel ikke ta seg en joggetur særlig langt utendørs før man er utenfor «boblen».

Langrennsstjernen Johannes Høsflot Klæbo sier det har gått greit for hans del. Han har stort sett enten vært på eget rom eller i matsalen, hvor det er plastikk-skillevegger på bordene. Trønderen mener kulden oppleves mildere enn i Norge.

KALDT: Johannes Høsflot Klæbo hadde medfølelse for pressefolkene i kulden.

– Jeg vil si femten minus her kjennes ganske annerledes enn femten minus i Trondheim. I Trondheim svir det jo inni hampen i nesen bare du puster inn, mens her er det litt annet. Det har vært mye vind, men det var mye bedre å gå der ute i dag enn å stå her i intervjusonen, for det er jo verste plassen på jord. Dere har vært maks uheldige, sier Klæbo til de norske journalistene etter han brøt «femmila».

Andrew Musgrave synes det har vært et unormalt OL, men er usikker på om det er på grunn av stedet det har blitt arrangert eller om det er pandemiens følger.

– Det har vært ekstremt spesielt, men jeg tror mye av det har vært på grunn av corona og at vi lever i den boblen, ikke får være utenom landsbyen, ingen tilskuere ... Det er vanskelig å avgjøre hvor mye som handler om at vi er her, eller om det handler om covid, sier Musgrave.

Langrennsløper Sjur Røthe er imponert over de få smittetilfellene. I forbindelse med lekene har det dukket opp 436 positive coronatester. 265 av dem har blitt avslørt på flyplassen ved ankomst Beijing.

Det har vært 171 positive tester inne i den lukkede boblen. Stort sett har rundt 60-65.000 mennesker oppholdt seg i OL-boblen under lekene, og blitt testet daglig. Mer enn 1,7 millioner tester har blitt utført til sammen.

– Det har vært ekstremt bra arrangert, jeg vil ikke tro det hadde vært bedre med tanke på smitte noe annet sted i verden, sier Røthe.