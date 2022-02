Fotballpresidenten: – Umulig å gjennomføre finalen i Russland hvis situasjonen blir verre

I mai skal Champions League-finalen spilles i St. Petersburg i Russland – landet som har beordret «fredsbevarende styrker» inn i Donetsk og Luhansk. Terje Svendsen, president i Norges Fotballforbund (NFF), sier det er en situasjon som forbundet følger tett.

BEKYMRET: Fotballpresident Terje Svendsen synes situasjonen i Øst-Ukraina er dramatisk, og sier at NFF følger utviklingen tett.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Til tross for ordre fra Russlands president Vladimir Putin om å sende styrker til Øst-Ukraina, har UEFA (det europeiske fotballforbundet) foreløpig ingen planer om å tildele finalen til et annet land. Selv om uroen for krig i Europa øker.

– UEFA overvåker situasjonen konstant og tett. Per nå er det ingen planer om å endre arena, har forbundet uttalt i en pressemelding.

Fotballpresident Terje Svendsen synes situasjonen i Ukraina er dramatisk og bekymringsfull.

– Jeg har notert meg at UEFA følger situasjonen nøye, men at de tar ingen beslutning enda. Det er en del praktisk de må forholde seg til. En eskalering i Ukraina vil tilsi at det er umulig å ha finalen i St. Petersburg, sier Svendsen til VG.

– Men slik situasjonen er akkurat nå, er det forsvarlig å ha finalen i Russland?

– Hvis situasjonen blir verre, blir det umulig å gjennomføre finalen der.

Dersom UEFA ikke bytter finalearenaen, så skal årets Champions League-finale spilles 28. mai på Gazprom Arena, stadionet der FC Zenit Saint Petersburg spiller sine hjemmekamper.

Storbritannias statsminister Boris Johnson kom tirsdag med en klar beskjed rundt en mulig finale.

– Jeg synes det er utenkelig at store internasjonale fotballturneringer kan arrangeres i Russland etter invasjonen av et selvstendig land, sier Johnson ifølge engelske ITV.

FINALEARENA: Per nå skal herrenes Champions League-finale spilles på Gazprom Arena.

NFF-presidenten sier det foreløpig ikke har vært mye diskusjon i forbundet rundt konflikten.

– Vi (NFF) har ikke rukket å diskutere noe enda, og vi har ikke planlagt noe møter angående dette, men vi følger situasjonen og utviklingen. Dersom det skjer en eskalering er det vanskelig å holde en finale. Det er NFFs holdning, sier Svendsen.

– Hva kan NFF gjøre for å legge press på UEFA dersom forbundet ikke velger å flytte finalen?

– Situasjonen i Ukraina oppleves dramatisk, men den er fortsatt uavklart. Vi avventer den videre utviklingen. En eskalering av situasjonen vil gjøre det vanskelig, for ikke å si umulig å gjennomføre en Champions League-finale i St. Petersburg, gjentar fotballpresidenten.

Saltvedt: Verre enn VM i Qatar

NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt mener NFF burde komme med en uttalelse at det ikke er greit med en finale i Russland.

– NFF kan bare sende et tydelig signal til UEFA på vegne av medlemslandene at dette er totalt uakseptabelt. Dette har NFF mye å vinne på, selv om de ikke alltid er i forkant på slikt. Terje Svendsen – det er bare å komme seg på ball. Norge bør si noe, sier Saltvedt til VG.

– Idet man kjenner at det er en konflikt som vil vedvare, så tror jeg at UEFA vil gi beskjed at den skal flyttes. Man kan ikke spille finalen i den største klubbturneringen i et land som invaderer nabolandene. Dette er noe UEFA burde få endret på veldig fort. Det signalet må man komme med.

– Å spille finalen i Russland, er det på samme nivå som å arrangere fotball-VM i Qatar?

– Jeg vil si det faktisk er verre å ha det i Russland. Krig er virkelig på neste nivå. Dette er et land som er innblandet i en væpnet strid, og Russland er den angripende part i tillegg, mener NRKs kommentator.

KOMMENTATOR: NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt mener at det som skjer i Ukraina er en «kjempebekymring» og at det er noe som idretten må vise uttrykk for.

Saltvedt tror presset fra medlemslandene vil være så unisont at UEFA ikke har noe annet valg enn å flytte finalen.

Så spør kommentatoren seg selv:

– Hvilke finalelag vil reise til St. Petersburg for å spille en finale som skal være en fotballfest?