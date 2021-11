U21-landslaget vant igjen: Norge til topps

(Aserbajdsjan U21 – Norge U21 1–2) Johan Hove smalt ballen i mål allerede etter tre minutter. U21-landslaget går opp i ledelsen i EM-kvalifiseringen.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

I den VG+ Sport-sendte matchen vant Norge sin tredje strake seier. Den neste generasjonen landslagsspillere leverte ikke sin beste kamp, men lagde likevel en god opptakt til kveldens VM-drama i Rotterdam.

Østerrike og Kroatia møtes i toppkamp kl. 20.30. Kroatene slo Norge 3–2 tidligere i høst, tar tilbake ledelsen med poeng i kveld, og har foreløpig en fordel på innbyrdes oppgjør når alt skal gjøres opp i juni neste år.

Les også Strand Larsen med to mål i skjebnekamp: – Lettet

Men Norge fulgte opp 3–1-seieren over Finland med en ny seier i Baku. Det gikk unna fra start ved det Det kaspiske hav. 1. omgangs beste angrepsvåpen – Viking-backen Sebastian Sebulonsen – satte opp Strømsgodsets Johan Hove allerede etter tre minutters spill.

Sogndølen fulgte opp scoringen mot Finland med et hardt skudd i hjemmelagets mål. Drømmestarten var et faktum. Men resten av omgangen var ikke av samme kvalitet.

MÅLSCORER: Mannen bak 1–0, Johan Hove (til høyre), og Sivert Mannsverk gjorde en bra kamp. De to sogningene var sentrale. Bildet er fra oppgjøret mot Finland sist helg.

Mye slurv førte til feilpasninger og et par gode sjanser for Aserbajdsjan som sto med bare ett poeng før denne kampen. Jørgen Strand Larsen kom til et par gode muligheter, men spissen traff ikke.

Hjemmelaget hadde et par muligheter og fortsatte kjøret etter hvilen. Lillestrøm-keeper Mads Hedenstad Christiansen måtte ut i full strekk på et skudd fra Ildar Alekperev.

Men så kom dagens høyedpunkt.

Et strålende angrep startet med en spillvending mot Jørgen Strand Larsen. Groningen-spissen slo ballen over på motsatt side hvor venstreback Leo Hjelde ekspederte den videre til Osame Sahraoui.

Les også Norge er mest fremgangsrike nasjon: – Det har skjedd en revolusjon

Vålerenga-spilleren fluktet ballen opp i nettaket med utsiden av foten. Nydelig gjort av teknikeren fra Hauketo i hovedstaden.

10 minutter før slutt traff hjemmelaget Imail Zulfugarli Tobias Christensen. Ballen skiftet retning i Vålerenga-spilleren og utmanøvrerte keeper Hedenstad Christiansen.

Aserbajdsjan presset på overtid av tilleggstiden. Hjemmelaget mente at de skulle hatt straffe etter hands på Jesper Daland og Noah Holm, men den israelske dommeren sa nei.

Dermed vant U21-landslaget tre meget viktige poeng på en dårlig dag.