Manchester United-fans varsler boikott: – Misnøye siden dag én

Manchester United-fansen er alt annet enn fornøyd med Glazer-familien som eier klubben. Det har deler av supporterne tenkt til å vise når erkerivalen Liverpool kommer på besøk.

SJELDENT BESØK: Manchester United-eier Avram Glazer, med åpen munn midt i bildet, var på Old Trafford da det ble 1–2-tap mot Brighton sist helg.

Lite går på skinner for Manchester United om dagen. Som om ikke 0–2-tapet for Brighton i serieåpningen og usikkerhet rundt Cristiano Ronaldos fremtid er nok, stormer det også – som så ofte før – rundt klubbens eiere.

Siden Glazers inntog i Manchester United i 2003 har det vært stadig protester mot den amerikanske, styrtrike familien.

Fakta Glazer-familien i Manchester United Glazer-familien kjøpte sine første aksjer i Manchester United i 2003 og overtok majoritetsandelen to år senere. Det skjedde gjennom et gjeldsfinansiert oppkjøp – et lån som familien betaler med klubbens inntekter.

I 2005 kjøpte de seg opp til eierandel på 98 prosent, men har siden redusert eierandelen og eier nå i underkant av 75 prosent av aksjene.

Klubben skal siden oppkjøpet ha betalt over 11 milliarder kroner i administrasjonsgebyr og utbytte direkte til familien.

Familien beskyldes for å investere for lite i klubben og er sjelden å se på klubbens kamper.

Både i 2005 og i 2010 var det store protester fra Manchester United-fansen mot Glazer-familien. De siste årene har det tatt seg opp igjen

Brødrene Joel og Avram Glazer er delt styreledere i Manchester United. Les mer

Tidligere i uken kom tidligere klubbdirektør Michael Knighton på banen og avslørte at han hadde tenkt til å by på Manchester United. I et intervju gjort med Youtube-kanalen «Man Utd The Religion» fyrer han løs mot Glazers-familien.

– Vi er en klubb i krise, og alle vet hvorfor. Vi har udugelige eiere som vet lite om fotball. Alle vet at vi trenger nye eiere i denne klubben, sa Knighton som også forsøkte å kjøpe Manchester United i 1989.

BEGYNNER Å BLI ET VANLIG SYN: Hver eneste kamp er det små eller store protester mot Manchester Uniteds amerikanske eiere. Her fra kampen mot Liverpool i fjor.

Det er nyheter som virker å ha blitt tatt godt imot av supporterne. De siste ukene har de samtidig gått i gang med en ny kampanje mot eierne, og i skrivende stund trender emneknaggen #EmptyOldTrafford på Twitter. Formålet er å tømme stadion for supportere når Liverpool kommer på besøk mandag 21. august.

I 2021 viste supporterne sin misnøye på en såpass sterk måte at kampen mot samme rival ble utsatt da supporterne tok seg inn på banen. Kampen skulle grunnet pandemien gå bak lukkede dører. På dette tidspunktet utløste planene om Superligaen voldsom misnøye blant fotballfansen i England.

Slik så det ut på innsiden av stadion:

Journalist i United.no, Eivind Holth, er imidlertid usikker på hvor stor den ventede aksjonen faktisk blir. Selv var han til stede under ligaåpningen, hvor det også ble gjennomført en mindre demonstrasjon mot Glazer-familien

– Dette er en hverdag vi har levd i lenge. Noen ganger blir det voldsomt, slik som mot Liverpool. Sist helg var det en marsj med rundt 500 stykker. Da fikk de stengt butikken og gikk en slags seiersrunde rundt Old Trafford. De var veldig fornøyde. Avram Glazer var på tribunen, uten at jeg vet om han fikk det med seg. Jeg antar at det kommer til å skje noe mot Liverpool. Det er ofte under de store kampene de trykker på gassen, sier Holth til VG.

Han er ikke overrasket over det som skjer i diverse supportergrupperinger.

– Det veldig mye som skjer rundt klubben om dagen. Det er ikke overraskende at det skjer ting på sosiale medier, men ut ifra det vi har sett tidligere, så er det ikke alltid gjennomslaget blir så stort som man trodde på forhånd. Men det er knyttet spenning til dette. Det er jo i og for seg en kontinuerlig protest mot Glazers, sier Holth.

Han mener at dette er noe de bryr seg lite om.

– Majoriteten av supporterne er enige i at man skal vise motstand mot Glazer-familien. Nå er det mange som spør seg hvordan dette skal gjøres. Det har vært klaging i 17 år, så da er det mange som tenker at man må ta i bruk drastiske grep. Dette handler om synlighet av motstanden. Glazers kan se det med egne øyne, men for at dette skal utgjøre en forskjell for dem, må det synes i regnskapet.

Han mener grunnen til den store misnøyen er både kompleks og sammensatt, men at allerede da de kjøpte klubben, gjorde de det på en uredelig måte.

TIDLIG MOTSTAND: Manchester United-fansen uttrykte motstand mot Glazers kjøp allerede da familien var på vei inn i klubben i 2004.

– Det har vært misnøye siden dag én. Ganske enkelt handler dette om at familien kjøpte klubben for penger de ikke hadde. Den gjelden er der fortsatt og er overført til klubben. Det handler også om måten klubben har blitt driftet på. Man kan vel si at klubben har fått penger til å kjøpe spillere, men dette stikker dypere enn det, sier Holth før han raskt legger til:

– Det gikk fint under Ferguson, som styrte alt selv. Men etter at både ham og David Gill (tidligere direktør) forsvant har alt kommet mer til syne. Det hjelper ikke å ansette nye managere. Manchester United må bygges opp på nytt. De henger så vanvittig langt bak. Grunnen til dette er at eierne bare ser på profitt. Det får de så lenge United kvalifiserer seg til Champions League, sier Holth, som mener det er svært usannsynlig at det blir et oppkjøp av klubben i nærmeste fremtid.

