Jakob Ingebrigtsen: Vil slette europarekorden

LAUSANNE (VG) Jakob Ingebrigtsen (20) løper for å slette europarekorden på 3000 meter torsdag kveld og mener han er bedre på den enn halve distansen – snaut tre uker etter at han på suverent vis vant sitt OL-gull på 1500 meter.

I SØKELYSET: Jakob Ingebrigtsen (21) under den internasjonale pressekonferansen i Lausanne onsdag. Torsdag løper han for å slette den 21 år gamle europeiske rekorden på 3000 meter.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

– Jeg er antakelig bedre og raskere på de lengre distansene, uttalte Jakob Ingebrigtsen under den internasjonale pressekonferansen på hotell Mövenpick over gaten for den fasjonable båthavnen i Lausanne onsdag formiddag.

I byen der Den internasjonale olympiske komité (IOC) har sitt hovedsete, løper han – fem dager etter seieren på en mile (1609 meter) i Eugene på USAs vestkyst – 3000 meter under Lausannes Diamond League-stevne.

Det starter klokken 20.50 torsdag og vises på NRK 1, som starter sin sending en time tidligere.

Les også Eksperter før rekordkravet til Warholm: – Nesten umulig

Det er ventet at løpet vil dreie seg om en duell mellom Jakob Ingebrigtsen og Etiopias OL-gullvinner på 10 000 meter, Selemon Barega (21). Friidrettseksperten Jonathan Gault omtaler i letsrun.com 3000-meteren som et av stevnets høydepunkter. Stewart McSweyn, Muktar Edris og Filip Ingebrigtsen vil sikkert også ha et ord med i laget.

– Det perfekte løpet ville være å vinne og sette en rekord, sier Jakob Ingebrigtsen.

Europarekorden på 3000 meter er en måned eldre enn Jakob Ingebrigtsen, satt av belgiske Mohammed Mourhit (50) i august 2000 med tiden 7.26,62. Jakob Ingebrigtsens beste tid på distansen er 7.27,05, satt i Roma i fjor.

– Jeg vil antakelig forsøke å slå europarekorden, sa han under pressetreffet onsdag – etter et et forbehold om hektisk reisevirksomhet og «alle konkurransene».

Les også Jakob-rivalens sølvbonus: Forfremmet som fengselsbetjent

– Men jeg er i god form, og jeg er ikke her for å bli nummer to, sa han.

Han forklarer sin åpenbart offensive stil, utenfor banen, med å henvise til storebror Henrik Ingebrigtsen.

– Det viktigste jeg har lært av min eldre bror Henrik er hans mentalitet. Han har alltid trodd på seg selv, kanskje mer en det som har vært realistisk. Det er nødvendigvis ikke enkelt, men slik det må være hvis du vil bli den aller beste, sier Jakob Ingebrigtsen.

Fakta Norske europarekorder

400 meter hekk: Karsten Warholm, 45,94 sek.* 1500 meter: Jakob Ingebrigtsen, 3.28,32 min. 5000 meter: Jakob Ingebrigtsen, 13.48.45 min. Ikke-olympiske øvelser: Herrer: 300 meter hekk: Karsten Warholm, 33,78 sek.*

2000 meter: Jakob Ingebrigtsen, 4.50,01 min. 25 000 meter: Sondre Nordstad Moen, 1.12.46,5 min. Kvinner: 5km kappgang: Kjersti Tysse Plätzer, 19.46 min.* * Verdensrekord. Les mer

10. juni i år satte han europarekord på 5000 meter med 12.48,45 i Firenze. Da senket han nettopp Mohammed Mouriths gjeldende rekord (12.49,71) - også den 21 år gammel - med godt over ett sekund.

Jakob Ingebrigtsen understreker imidlertid at 1500-meteren for øyeblikket fortsatt er distansen han prioriterer.

Slik vant han OL-gull på 1500 meter i Tokyo:

– Treningen min er basert på «terskel». Så da jeg var yngre løp jeg mye terreng, fem og 10 kilometer gateløp, sier han – og det er i den forbindelse han gir uttrykk for at han antakelig er bedre og raskere på de lengre distansene.

– Absolutt. 3000 meter er min beste distanse. Men den typen trening vi gjør om sommeren, gjør meg til en god 1500-løper også. Jeg foretrekker tre runder, fordi det åpenbart er mindre slitsomt, forklarer han.

Jakob Ingebrigtsen sier at ikke vil ofre en god 1500-meter for å kunne satse på en annen distanse. Han mener også at han «vil gå opp en distanse» hvis sjansene hans på nåværende favorittdistanse avtar.

Ps! Hverken 1500 meter eller 5000 meter står Lausannes Diamond League-program, der Karsten Warholms forsøk på å slette europarekorden på 400 meter flatt antas å bli et av de andre store høydepunktene. Hedda Hynne løper sin vanlige distanse, 800 meter.