Ny regel i tennis denne uken: – Trenger ikke skjule for dommeren

BÅSTAD (VG) Det har vært strengt forbudt. Denne uken blir det for første gang lov for Casper Ruud (23) å få instrukser fra treneren.

TØFF OPPGAVE: Casper Ruud skal forsvare sin tittel i Båstad-turneringen fra 2021. Her er han på plass på svenskekysten tirsdag.

Tennis har vært en av de få sporter der treneren ikke har hatt lov til å gi sine instrukser under kampene. Det har vært opp til spilleren selv å finne løsninger på banen. Kvinnene har kunnet få trenerhjelp siden 2020. Nå er resten av 2022 et prøveprosjekt også for herrene.

Casper Ruud skal forsvare sin tittel fra 2021 i Båstad denne uken (sendes på VG+ Sport). Onsdag spiller han sin første kamp i Sverige. Han møter argentineren Francisco Cerundolo (23), som er rangert som nummer 39 i verden og er en verdig motstander. Kampen starter trolig en gang mellom 12 og 13 onsdag.

Nordmannen er positiv til forsøket med at trenerne skal få lov til instruere sine spillere underveis:

– Det er et stort steg og stort initiativ fra ATP, sier han til VG. ATP er den den profesjonelle tennisorganisasjonen for herrer.

– Det har vært snakket mye om det de siste årene, og her i Båstad får vi prøve det for første gang. Det blir spennende å se hvordan det kan bli.

– Blir det mye instrukser?

– Jeg tror ikke det blir store endringer. Vi har jo en regel om at det ikke skal gå mer enn 25 sekunder før vi setter ballen i spill. 10–15 av disse sekundene går kanskje med til å få nye baller eller tørke svette, så jeg tror ikke det blir veldig stor dialog med trenerne. Men nå kan de komme med hint og tips uten at de trenger å skjule det for dommeren.

– Vi får se hvordan dette blir. Om dette kommer til å gjelde for alltid - eller om det er slutt når prøveperioden er over i slutten av året.

Ikke alle er like positiv som Casper Ruud. Wimbledon-finalist Nick Kyrgios signaliserte tidlig at han var mot for «tennis mister et av sine unike karakterdrag som ingen annen sport har».

Til Helsingborgs Dagblad sier tennistreneren Fredrik Rosengren at dette betyr brudd med det tradisjonelle at treneren sitter i spillerboksen «sammen med popstjerner og kjærester», som han uttrykker det.

– De vil man helst ikke sitte sammen med når en er på jobb.

Eurosport-kommentator Christer Francke er skeptisk:

– Det har alltid vært sånn, og jeg tenker at disse spillerne vet så mye om hvordan de skal spille. De har gjennom hele juniortiden spilt uten coach og lært seg å finne ut av ting selv. Dette er genuint kult med tennis. Jeg synes at det skal fortsette å være sånn. Treneren må gjerne være «supporter», men vi trenger egentlig ikke coaching i tennis.

– Tror du regelen har vært omgått mye?

– Tja, spillerne titter alltid opp mot spillerboksen for å få bekreftelse. Men det handler mer om støtte enn det rent taktiske. Det finnes sikkert trenere som løfter venstre hånd som tegn for at han skal serve på backhand og høyre hånd om han bør serve på forehand - men vi ser ikke så mange gjør det heller. Faren til Stefanos Tsitsipas peker voldsomt, men det er mest som support, ikke rent taktisk.

Samme Christer Francke mener det blir tøft for Ruud å forsvare Båstad-tittelen fra i fjor.

– Det er ganske mange gode spillere der i år.

I 2021 vant Casper Ruud de tre turneringene som nå følger i løpet av tre helger: Båstad, Gstaad og Kitzbühel. Det skjer svært sjelden i profesjonell tennis.

– Jeg skal gjøre mitt beste, men det er en ekstrem vanskelig oppgave, sier Ruud til VG.

– Jeg valgte å spille disse turneringene i fjor med en baktanke om at OL foregikk, og at de aller største stjernene derfor ikke var med. Det var en taktisk grunn for å samle poeng, for det var viktig for rankingen på den tiden. Det var et bra og smart valg. Men i år er startfeltet tøffere. Jeg har gode minner fra i fjor og skal ta med med meg dem videre. Og jeg har en god seeding i alle disse tre turneringene.

– Jeg er innforstått med at det blir mest sannsynlig veldig vanskelig, ja!