Svensk OL-favoritt ble rørt til tårer av konkurrentens hilsen

Da svømmestjernen Rikako Ikee fikk sin kreftdiagnose, sendte Sveriges Sarah Sjöström en støttehilsen. Da det svenske OL-håpet fikk sitt albuebrudd, ble hun rørt til tårer av hilsenen som kom i retur.

ET AV SVERIGES STØRSTE GULLHÅP: Sarah Sjöström er et av Sveriges største gullhåp disse lekene. Lørdag skal hun i heat til 100 meter butterfly – en distanse hun tok gull på i Rio-OL for fem år siden. Hun skal også svømme 100 meter fri og 50 meter butterfly. Foto: Darko Bandic / TT NYHETSBYRÅN

– Jeg gråt da jeg fikk meldingen hennes. Det var så følelsesladet, sier Sjöström til Expressen i forkant av OL i Tokyo.

Det svenske OL-håpet på 100 meter fri på kvinnesiden har slitt med en albueskade inn mot lekene, men ble friskmeldt i tide. Natt til mandag svømmer hun finale i 100 meter butterfly.

Litt mer usikkert var det at Rikako Ikee skulle rekke lekene på hjemmebane i Japan. I 2019 kom beskjeden om at hun hadde leukemi, blodkreft, men behandlingen var vellykket og da OL ble utsatt, ble det i april klart at hun likevel ville kunne svømme på hjemmebane.

TILBAKE I BASSENGET: Rikako Ikee (venstre) får en klem av Rika Omoto etter førstnevntes seier i 100-meter-finalen i det japanske mesterskapet i april, som også tjente som kvalifisering til OL. Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

– Fremtiden jeg tok for gitt ble forandret over natten, og ble til noe helt annet. Det var en bitter og smertefull opplevelse. Da jeg var lengst nede, ønsket jeg å dø. Jeg følte det hadde vært bedre å ikke leve enn å gå gjennom disse smertene, sa Ikee på et arrangement året før OL.

Da Ikee fikk diagnosen, stilte Sjöström og flere andre svømmere opp på et bilde med teksten «Aldri gi opp, Rikako Ikee» skrevet på hendene.

Da Sjöström fikk sin skade, la Ikee ut dette bildet – som altså rørte Sjöström til tårer:

SENDTE HILSEN: Ikee Rikako sendte denne hilsenen til Sarah Sjöström. Foto: Privat / @ikee.rikako på Instagram

«Aldri gi opp, Sarah! Hun ga meg styrken. Det er min tur å gi den tilbake til henne», skrev hun til sine mer enn 400 000 følgere på Instagram. Lørdag svømte hun en av etappene for det japanske laget som røk ut i forsøkene av 4x100 meter fristil-stafetten. Nå venter trolig 4x100 meter medley-stafett som neste.

Ikee og Sjöström har vært treningspartnere over lengre tid i sistnevntes treningsbase i Tyrkia.

– Det er så heftig at hun er her og jeg ser frem mot å se henne igjen. Sist jeg så henne var i Tyrkia i 2018, og det var jo før hun ble syk. Det er virkelig et utrolig comeback, sier Sjöstrom, stadig til Expressen.

PS! Sarah Sjöström og Sverige ble nummer seks i 4x100 meter fristil-stafetten.

