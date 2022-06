Casper Ruud ut av Wimbledon : – Han blir for defensiv

(Casper Ruud – Ugo Humbert 6–3, 2–6, 5–7, 4–6) Han startet med å ta full kontroll på kampen. Men Casper Ruud er ute av Wimbledon-turneringen etter en tøff kamp mot gresspesialisten fra Frankrike.

KLART TAP: Casper Ruud kom ikke opp sitt høyeste nivå i Wimbledon.

– Han feier Casper Ruud av banen i de tre siste settene, sier Eurosport-kommentator Sverre Krogh Sundbø.

– Han blir for defensiv, mener Øivind Sørvald, som er en del av Ruuds analyseteam.

23-åringen fra Snarøya kunne blitt første nordmann i 3. runde av den klassiske turneringen i London på 60 år. Men han klarte ikke å kopiere Thorvald Moe (26 NM-titler og fire kongepokaler), som kom til 3. runde i 1962.

DEFENSIV: Casper Ruud var for mye på bakbeina i dagens kamp.

Den jevnaldrende Ugo Humbert har tidligere slått Casper Ruud i to av tre kamper. Franskmannen måtte i 1. runde kjempe for å slå argentinske Tomas Etcheverry i en fem setts kamp som varte i 3,5 timer.

Men venstrearmen til nummer 112 i verden var ikke sliten.

Den ble etter hvert altfor sterk for Casper Ruud tredjeseedet i Wimbledon.

– Det er en stor seier for meg. Han har spilt veldig godt de siste årene, sier Humbert på sendingen etter kampen.

Etter å ha ventet i bortimot to timer på kampstart på grunn av regn, startet det ikke dårlig for Casper Ruud.

Han leverte et sterkt førstesett og brøt franskmannens serve tre ganger. Men så kom problemene.

Servene satt ikke som de skulle og Humbert spilte seg opp mot nivået fra 2021. For ett år siden var 24-åringen nummer 25 på verdensrankingen, men nå ligger Ugo Humbert 87 plasser lenger ned.

Men franskmannen er god på gress, har vært i 4. runde av Wimbledon tidligere, og tok de neste tre settene etter å ha styrt kampen totalt i de tre siste settene.

BET TENNA SAMMEN: Etter en dårlig start tok Ugo Humbert kommandoen i kampen.

Casper Ruud jobbet mandag hardt for Ruud-familiens første seier i Wimbledon. Men slo etter dramatikk Albert Ramos-Viñolas i tre strake sett. Han tapte sine to foregående forsøk i Grand Slam-turneringen i London. Der har også far og trener Christian Ruud tapt fem kamper.

Ruud jr. blir regnet som en spesialist på grusunderlag. På gresset har det vanligvis gått tråere for nordmannen.

– Han har mye mindre erfaring med å spille på gress, derfor er kampene han spiller på det underlaget utrolig viktige for utviklingen har Christian Ruud, tidligere sagt til VG.

Tidligere denne sesongen har Casper Ruud bare spilt én kamp på gress. Det var i ATP 500-turneringen i Queens i midten av juni. Det var tydelig at han var ukomfortabel da han røk ut mot Ryan Peniston (nummer 147 i verden).

Etter den tapte finalen mot Rafael Nadal i French Open, hadde ikke Team Ruud de samme ambisjonene i England.

– Alt fra tredje runde til kvartfinale må vi si oss fornøyd med, mener Christian Ruud.

Slik skulle det ikke gå.

Wimbledon-turneringen sendes på Max, Eurosport og Discovery+