Karsten Warholms prisdryss: Årets mannlige utøver

Han har satt to verdensrekorder og vunnet OL-, EM-, og to VM-gull. Karsten Warholm opplever et unikt prisdryss. I kveld ble han kåret til årets mannlige utøver på Idrettsgallaen.

PRISGLIS: Karsten Warholm vet å ta imot priser. Fra venstre: Stavanger i 2019, Hamar i 2018 og på rød løper før Idrettsgallaen i Oslo Spektrum lørdag kveld.

– Det var veldig hyggelig, sier Warholm som også er nominert til prisen som Årets navn på gallaen i Oslo Spektrum. Han mener juryen har hatt en tøff oppgave etter et meget sterkt 2021.

Etter det unike 45,94-løpet over hekkene i Tokyo er Warholm i tillegg kåret til årets friidrettsutøver i verden, Europa og Norge. Han er kåret til Årets idrettsutøver i VG, Dagbladet og Nettavisen og har vunnet sportsjournalistenes statuett.

25 år gammel har han allerede vunnet 10 priser på Idrettsgallaen. Til sammen har Karsten Warholm vunnet mer enn 30 priser siden æresbevisningene begynte å drysse over ham som 20-åring i 2016.

Warholms mangeårige trener Leif Olav Alnes er som i 2020 kåret til Årets trener i norsk idrett.

– Det er i hvert fall viktig å takke Karsten Warholm. Uten ham hadde jeg ikke vunnet denne prisen. Det er jeg helt sikker på, sa Alnes i sin takketale.

I FORM: Karsten Warholm på vei inn på Idrettsgallaen.

Også Jakob Ingebrigtsen ble satt pris på i kveld. OL-vinneren på 1500 meter vant Utøvernes pris. Han takket på videolink fra høydeleiren i Spania.

– Det er en gjev pris å vinne i og med at at det er utøverne selv som stemmer frem vinneren, sier Jakob Ingebrigtsen som i tillegg til OL-gullet på europeisk og olympisk rekord (3.28,32), vant EM-gull innendørs og satte europeisk rekord på 5000 meter (12.48,45).

Salum Ageze Kashafali - med to prosent syn - var den fjerde fra norsk friidrett som ble satt pris på. Bergenseren vant 100 meter i Paralympics på ny verdensrekord (10,43). Han vant også EM-gull og takket mange for

– Til slutt vil jeg takke meg selv for den dedikasjonen jeg gir meg. det er mye trening som skal gjøres og mange som er på deg, men til syvende og sist handler det om du selv gjør på treningene, sa en humørfylt Kashafali fra scenen.

VG oppdaterer saken.

Fakta Prisene på Idrettsgallaen Årets kvinnelige parautøver: Birgit Skarstein, roing. Årets trener: Leif Olav Alnes, friidrett. Årets lag: Anders Mol/Christian Sørum, sandvolleyball. Utøvernes pris: Jakob Ingebrigtsen, friidrett. Årets mannlige parautøver: Salum Ageze Kashafali, friidrett. Årets forbilde: Kvinnelandslaget, beachhåndball. Årets ildsjel: Terje Redtrøen, Tylldal langrenn. Årets kvinnelige utøver: Therese Johaug, langrenn. Årets gjennombrudd: Sturla Holm Lægreid, skiskyting. Årets mannlige utøver: Karsten Warholm, friidrett. Les mer

Therese Johaug ble kåret til årets kvinnelige idrettsutøver etter å ha vunnet VM-gull i alle fire øvelser hun stilte i under mesterskapet i Oberstdorf.

– Det var veldig overraskende. Det var mange sterke jenter på blokken der sammen med meg, sier Johaug som ikke var til stede i Oslo Spektrum. Hun vant i konkurranse med blant annet Tiril Eckhoff (fire VM-gull skiskyting) og verdensmesterne Maren Lundby (hopp), Ragne Wiklund (skøyter), Gyda Westvold Hansen (kombinert) og Solfrid Koanda (vektløfting).

Kvinnelandslaget i beachhåndball ble kåret til Årets forbilder for seier i kampen for ikke å måtte spille i bikini, mens Birgit Skarstein var den tredje kvinnen til å vinne pris for paralympics-gull og verdensrekord i roing.

Warholms priser

Årets navn, Idrettsgallaen: 2020, 2021.

Årets mannlige utøver, Idrettsgallaen: 2020, 2018.

Utøvernes pris, Idrettsgallaen: 2020, 2018.

Årets forbilde, Idrettsgallaen: 2019.

Utøvernes pris, Idrettsgallaen: 2020, 2018.

Årets mannlige friidrettsutøver i verden: 2021.

Årets mannlige friidrettsutøver i Europa: 2021, 2020, 2019.

Årets gjennombrudd i Europa: 2017.

Årets navn i norsk friidrett: 2021, 2020, 2019, 2017, 2016

Sportsjournalistenes statuett: 2021, 2019, 2017.

Norges beste idrettsutøver, VG: 2021, 2019, 2017.

Aftenpostens gullmedalje: 2017.

Folkets Idrettspris, Dagbladet: 2021, 2019, 2017.

Årets sportsnavn, Nettavisen: 2021, 2017.

VG garanterer ikke at listen er komplett.