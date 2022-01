Solbakken om Eriksens Qatar-mål: – Gjennom den største utfordringen

Christian Eriksen (29) drømmer om å spille i Qatar-VM mot slutten av året. Ståle Solbakken mener det beviser at den danske stjernen er gjennom det heftigste mentale hinderet etter hjertestansen.

I et intervju med DR gjorde Eriksen det klart at hans kollaps mot Finland i Danmarks første kamp i EM-sluttspillet denne sommeren ikke skal bli hans siste opptreden for landslaget.

– Målet mitt er å spille VM i Qatar. Jeg ønsker å spille der, uttalte Danmarks store stjerne i sitt første store intervju etter dramatikken i sommer.

– Jeg skal ikke snakke på hans vegne, men da er det mye som tyder på at han er gjennom den største utfordringen: Å komme seg gjennom mentalt og stole på kroppen sin. Fotballen har han vist at han kan han spille. Så det er bra, sier Ståle Solbakken.

Norges landslagssjef falt selv om med hjertestans under trening med FC København i 2001. Han avsluttet spillerkarrieren etter hendelsen. Det har også andre toppspillere som Fabrice Muamba (kollapset i kamp for Bolton) og Carl-Erik Torp (fikk hjertestans under kamp for Brann) gjort.

Mens Ajax’ landslagsveteran Daley Blind (31) spiller med pacemaker etter å ha fått påvist hjertemuskelbetennelse. Nå ønsker klubbløse Christian Eriksen også å spille videre på toppnivå.

– Om jeg hadde sagt at jeg vil spille fotball igjen, tror jeg ikke hadde blitt stoppet. Jeg fikk «gult lys». Men jeg følte min karrieren var et par år unna slutten og tenkte jeg at det er lettest for alle at jeg stopper. Hadde jeg vært 25 år og singel, tror jeg hadde spilt videre. Men det er umulig å sammenligne disse scenariene. Du må ha diagnose og kjenne til bakgrunnsmaterialet, og det gjør ikke jeg med Eriksen, sier Solbakken.

Han var 33 år og gift tobarnsfar da hjertestansen inntraff. Solbakken spurte aldri legene om hvor trygt det ville være å fortsette spillerkarrieren etterpå.

– Jeg kom aldri dit. Jeg bare tok avgjørelsen, sier den norske landslagssjefen.

Hvor Christian Eriksen skal spille, er foreløpig usikkert. Han ble løst fra kontrakten med Inter rett før jul, fordi det er imot reglene i italiensk toppfotball å spille med innoperert hjertestarter.

Uten Eriksen i EM tapte Danmark de to første kampene, men gikk likevel helt til semifinalen mot England på Wembley. Siden har de kvalifisert i suveren stil for Qatar-VM og er verdens niende beste lag ifølge FIFA-rankingen.

Men Solbakken mener det vil ikke vil være fotballfaglig vanskelig å løfte stjernen tilbake i troppen for landslagssjef Kasper Hjulmand.

– Nei, ikke hvis han kommer på det nivået han var. Jeg kjenner Kasper Hjulmand godt og måten han ønsker å spille på. Jeg er nesten sikker på at han ser på dette som en gave, smiler den tidligere FC København-manageren.

I en fersk dokumentar om det danske landslaget, også tilgjengelig hos den danske statskringkasteren DR, setter flere nøkkelspillere ord på opplevelsen med Eriksen fra i sommer.

Lagkaptein Simon Kjær – som sto midt i dramatikken, tok seg først av bevisstløse Eriksen og deretter stjernespillerens samboer – går hardt ut mot at Finland-kampen ble gjennomført samme kveld.

Danmark tapte 0–1 i Parken etter at matchen ble gjenopptatt.

– Den beslutningen skulle jeg gjerne gjort om. Så skulle jeg vært likeglad med resultatene eller konsekvensene, mener Simon Kjær, som i dokumentaren innrømmer at han fortsatt har vanskelig for å prate fritt om skrekkhendelsen.

Mot Belgia fire dager senere visste Kjær at han skulle starte, men forteller at han reiste til Parken uten å vite om han egentlig ville være i stand til å spille kampen.

– Du er i tvil om hvor du er. Skal du spille fotball i kveld, eller ikke spille fotball i kveld? Men så kom du inn i Parken, og det var en annen stemning, beskriver Kjær.