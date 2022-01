Lindvik mistet seieren i Bischofshofen: – Det blir en helsikes jobb i morgen

Marius Lindvik (23) og Halvor Egner Granerud (25) endte begge på pallen Bischofshofen, men begge måtte se seg slått av sammenlagtleder Ryoyu Kobayashi (25).

SEIEREN GLAPP: Marius Lindvik måtte skuffet innse at han ikke tok vare på forspranget han hadde før finaleomgangen i Bischofshofen.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Lindvik ledet med 5,7 poeng ned til Kobayashi før finaleomgangen, men der var japaneren i en egen klasse og tok sin tredje seier på rad i den tysk-østerrikske hoppuka.

Dermed økte Kobayashi også ledelsen i hoppukesammendraget før det fjerde og siste rennet. Japaneren har 17,9 poeng å gå på ned til Lindvik før et nytt renn venter i Bischofshofen torsdag.

– Jeg er ikke fornøyd med det, altså, dessverre. Det er nærme, men ja... Da blir det en helsikes jobb i morgen, sier Lindvik til TV 2 etter at seieren glapp.

– Jeg blir litt ivrig. Jeg prøver å tyne ut noen meter på slutten og så blir det litt for dårlig stil i tillegg, så sånn er det.

Også Halvor Egner Granerud var med i seierskampen før finaleomgangen, og lå på tredjeplass før rennet skulle avgjøres. Da han hoppet inn til ledelse med et hopp på 135,5 meter var pallplassen sikret, og presset var lagt på de to gjenværende på toppen.

Det presset taklet Kobayashi veldig godt, og med 137,5 meter tok han ledelsen med hele 8,9 poeng ned til Granerud.

Da satt bare Lindvik igjen på toppen, men 23-åringen klarte ikke å tukte Kobayashi. Nordmannen hoppet 135,5 meter, men var veldig dyp i landingen. Da ble han hardt straffet på stilen, og måtte se seg slått med 4,7 poeng av Kobayashi.

Med seier torsdag vil Kobayashi vinne alle de fire rennene i hoppuka for andre gang i karrieren.

Slovenske Lovro Kos lå på tredjeplass i sammendraget etter to av fire renn i hoppuka, men etter et hopp på 136 meter dundret han i bakken i sitt første konkurransehopp i Bischofshofen. Dermed ble han trukket mange stilpoeng, og mye av sammenlagtmulighetene for 22-åringen var spolert.

FALT: Slovenske Lovro Kos mistet kontrollen i nedslaget i den første omgangen.

Johann Andre Forfang lå på niendeplass etter et godt hopp på 134,5 meter i førsteomgang, men etter 123,5 meter i finaleomgangen dalte han nedover listen og endte som nummer 16.

Robert Johansson lå på 13.-plass etter før den andre omgangen, og der klatret han til syvendeplass etter et hopp på 135 meter under tøffe forhold.

Daniel André Tande ble nummer tre i kvalifiseringen, men fikk det ikke til i førsteomgangen. Etter et hopp på 125,5 meter tapte han sin duell mot polske David Kubacki, og gikk ikke videre til finaleomgangen.

Joacim Ødegaard Bjøreng og Fredrik Villumstad klarte ikke å kvalifisere seg til rennet.