Dette vet vi så langt om VAR i Norge: – Vil gjøre Eliteserien til et mer attraktivt produkt

Fra 2023-sesongen skal det benyttes videodømming i Eliteserien. VAR skal innføres også i Toppserien, potensielt fra høsten 2023.

Blant de 50 norske dommerne som er med på VAR-utdanningen, er det også dommere fra Toppserien.

Dommersjef Terje Hauge sier det er for å sikre at Toppserien-dommerne har kompetansen dersom det skulle bli innført på kvinnesiden også.

VG har tidligere skrevet at det vil koste norsk fotball et sted mellom 12 og 18 millioner kroner årlig med videodømming i Norge.

– VAR er kommet for å bli i fotballen. Vi vedtok at VAR skal innføres i Eliteserien. Forutsetningene er at det er praktisk, økonomisk og teknisk mulig, sa daværende fotballpresident Terje Svendsen til VG i november.

Dommersjef Terje Hauge uttalte følgende:

– Med den teknologien vi har tilgjengelig på kamper, bør vi ta et skritt videre og få VAR på plass. Vi ser at det allerede er innført, eller planlagt innført, i 25 ligaer i Europa. Vi er nødt til å henge med. Det er mye som står på spill, sa Hauge til VG i november.

– Hva sier du til dem som mener at mållinjeteknologi vil være nok?

– Da er svaret mitt at med mållinjeteknologi fanger vi opp én av 20 situasjoner. Med VAR fanger vi opp 19 av 20 situasjoner, svarte Hauge.

I fjor sommer brukte FIFA-dommer Rohit Saggi følgende argumenter for at VAR også bør innføres i Norge:

– For det første at rettferdigheten skal seire. For det andre at fotballen blir mer og mer teknologisk, og dersom den norske ligaen skal være attraktiv så må vi være «fremme i skoene» og henge med på utviklingen. For det tredje for norske dommeres utvikling; vi blir ikke spurt om å ta internasjonale oppdrag som krever VAR, fordi vi ikke har tilstrekkelig mengdetrening med systemet.