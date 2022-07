Storebror Henrik om gullfavoritt Jakob: – Skjønner ikke hva de andre skal finne på

EUGENE (VG) Henrik Ingebrigtsen (31) sier til VG at Jakob Ingebrigtsen (21) frem til VM-finalen skal gjøre det han pleier, nemlig å sørge for at han gjennomfører sitt beste løp da.

STRÅLENDE HUMØR: Henrik Ingebrigtsen intervjuet Jakob Ingebrigtsen og publiserte det på sin Instagram-konto etter semifinalen på 1500 meter i friidretts-VM i Eugene natt til mandag norsk tid.

– Han har ikke lagt opp til at forsøket og semifinalen skulle være hans beste løp. Den beste dagen hans skal være finalen, sier han.

Henrik Ingebrigtsen kom til Eugene dagen før kvalifiseringsheatet lørdag for å gi lillebroren den støtten han måtte be om på veien mot det som kan bli hans første VM-gull. Etter semifinalen natt til mandag norsk tid er det lite som tyder på at noen av konkurrentene kan hindre ham fra å lykkes.

– Han virker å være i godt humør og han håndterer alt på beste vis. Han er sin beste form fysisk og psykisk. Det blir veldig spennende. Det første spørsmålet er hva de andre skal gjøre og finne på. Det største spørsmålet er hva (Timothy) Cheruiyot skal gjøre for ikke å komme på femte- og sjetteplass, sier Henrik Ingebrigtsen med tanke på at Kenyas regjerende verdensmester og OL-sølvvinner nå har måttet slite for å holde seg i tetsjiktet.

ROLLEBYTTE: Timothy Cheruiyot var lenge Jakob Ingebrigtsen overmann. Det er ikke lenger tilfelle. Bildet er fra etter semifinalen, der nordmannen slo kenyaneren med 2/100.

Henrik Ingebrigtsen mener at Jakob Ingebrigtsen i finalen vil profittere på høy fart, og han mener at konkurrentene faktisk er nødt til å sette opp farten til sjiktet mellom 3.31 og 3.29-tempo for i det hele tatt å ha en sjanse til å ta topplasseringer – fordi så mange i feltet har kapasitet til å sette inn en rå spurt etter et eventuelt «bedagelig» tempo underveis.

– Jeg vil si at desto høyere farten blir, jo lavere vil oddsen være for at Jakob vinner, sier Henrik Ingebrigtsen.

Han sier også at det som skiller Jakob Ingebrigtsen fra i fjor – da han tok OL-gullet på 1500 meter – og året før det, er at han er blitt en mer komplett løper.

– Og han var jævlig god for to år siden, understreker Jakobs storebror.

Det er som å høre et ekko av Stewart McSweyn (27), som etter å ha blitt nummer fem i det andre semifinaleheatet – med semifinalenes totalt femte beste tid – til VG uttalte at Jakob Ingebrigtsen er blitt en løper som «behersker alt». Australieren sa også at han er helt sikker på at nordmannen vil ta gullmedaljen, og at finaleløpet vil bli av den raske sorten – under 3.30.

– Ned mot verdensrekord?

– Det kommer til å gå fort. Det blir hardt. 3.26 er tøft. Men du vet aldri. Vi setter aldri grenser for det Jakob kan gjøre, svarer Stewart McSweyn på VGs spørsmål.

NYTTIG FARTSHOLDER: Australias Stewart McSweyn og Jakob Ingebrigtsen under forsøksheatet lørdag.

Da Henrik Ingebrigtsen får høre hva McSweyn har sagt, sier han at McSweyn er og vil være en av de viktigste harene (fartsholderne) med tanke på Jakobs seierssjanse. « Cheruiyot også», legger han til.

– Setter de fart, vil det se lovende ut for Jakob, fastslår Henrik Ingebrigtsen.

På spørsmål om hva han tror vinnertiden vil bli, svarer han at han har «lyst til å si» 3.29 blank. Jakob Ingebrigtsen vant OL-gullmedaljen i Tokyo for snart ett år siden på 3.28,32. Hans beste tid på distansen denne sesongen er innendørsverdensrekorden 3.30,60 fra franske Lievin i februar.

I semifinalen natt til søndag fikk han 3.37,02 – 11. beste tid totalt – med full kontroll på en litt skummel hendelse underveis (knuff med Samuel Tefera), spurten i oppløpet og halsende Cheruiyot (3.37,04).

– Han har flere strenger å spille på nå, konstaterer Henrik Ingebrigtsen.