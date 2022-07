Blakstads supertall: Kalles eksepsjonell og unik

LANCING (VG) Hun er blant de raskeste og en av dem som løper mest gjennom 90 minutter. Før kveldens kamp mot England blir Julie Blakstad (20) kalt eksepsjonell, et unikum – og anomali ...

SUPERTRIO: Julie Blakstad (t.h.) jubler etter scoringen mot Nord-Irland i åpningskampen i EM – hennes tredje landslagsmål. Ada Hegerberg og Guro Reiten (t.v.) kommer bort for å gratulere.

Ordene tilhører Norges assistenttrener Anders Jacobsson. Han slutter ikke å la seg imponere av den unge Manchester City-proffen som scoret det første målet i 4–1-seieren i EM mot Nord-Irland.

– Julie er en eksepsjonell fotballspiller som har egenskaper som er fantastiske. Av og til treffer du på disse unikumene. De finnes jo i alle idretter. Vi kaller det anomali – en avvikelse fra normen – men her mener vi på en positiv måte, sier svensken til VG før Norge mandag kveld skal opp mot sin tøffeste test på lang tid, mesterskapsfavoritt England.

Men la oss støtte oss på dataene til UEFA først. Mot Nord-Irland var det bare Ingrid Syrstad Engen som tilbakela flere kilometer enn Blakstad (10,95 km), men 20-åringen fikk ikke fullført kampen, og løp 10,4 km. Hun ble byttet ut fem minutter før dommeren blåste.

Pasningssikkerhet: 85 prosent (29/34 pasninger fullført) Toppfart: 28,5 kilometer i timen. Antall kilometer løpt: 10,4. Antall ganger i ballbesittelse: 51. Antall klareringer: 2. Antall ballgjenvinninger: 6.

En annen spennende fakta for nerdene er hastighetsmålingene fra åpningskampen. Blakstads toppfart var 28,5 km/t. Det var det faktisk bare kjappe Guro Reiten som kunne matche.

– Hun har kapasiteten til å løpe mye og langt. Så får vi legge til at den rollen hun har på backen er utrolig krevende. Det bidrar til disse dataene, konstaterer assistenttreneren før han fyller på med info:

– Kampbildet og motstander påvirker jo utfallet. Mot Nord-Irland hvor vi ville at backene skulle frem, så blir den rollen veldig, veldig krevende. I visse andre kamper kan det være andre som løper mest på grunn av kampbildet. Det er ikke rart at hun legger bak seg mange kilometer på grunn av forutsetningene. Hun innhenter seg veldig kjapt. Så er det enormt raske fibre i den kroppen. Hun har jo en utrolig utholdenhet, og det er det som er så unikt. Hun er bare 20 år men klarer å jobbe over lang tid og klarer også å hente seg igjen kjapt, noe som gjør henne eksplosiv.

Jacobsson kan snakke mye og lenge om den unge landslagsprofilen. Vi stopper han og vil vite: Er hun virkelig den raskeste på dette landslaget slik målingene i første kamp visste?

– Jeg har ikke alle data, men hun ligger i det øvre sjiktet hele tiden.

Det er ikke så mange år siden Julie Blakstad spilte for Fart. Via Rosenborg endte hun opp i Manchester City og her står hun på treningsfeltet utenfor Brighton med verdens bredeste glis og har scoret i sin mesterskapsdebut. Det blir ikke så mye bedre.

Som hun har bevist før har knottene kontakt med underlaget, for å si det sånn.

– Det er klart at det blir mer press når du tar steg og begynner i ny klubb i utlandet med store navn. Men som jeg hele tiden har sagt er det jeg som legger det største presset på meg selv. Det er det jeg kjemper mest mot. Så jeg bryr meg egentlig ikke så mye om hva alle andre tenker. Spiller man dårlig, får de mene det, men det er viktigst hva jeg selv mener og tenker om det. Jeg har støttespillere som jeg lener meg på og som jeg tar tilbakemeldinger fra i stedet for å lese i mediene og sånt.

– Legger du stort press på deg selv?

– Ja, til tider gjør man det. Man er streng mot seg selv og ønsker alltid å strekke seg. Det tror jeg er viktig at man ikke blir fornøyd. Den dagen du er fornøyd, tror jeg karrieren er på vei ned. Så man må alltid strekke seg, det tror jeg bare er sunt.

Nå har 20-åringen fått en ny lagkamerat i blått i Manchester. Søndag ble Erling Braut Haaland presentert i hjembyen. Og da snakker vi ikke om Ottestad.

– Det er veldig kult. Haaland har en veldig god mentalitet. Han klarer alltid å prestere i de situasjonene som er viktig og store. Det er ting som man kan lære og la seg inspirere av. Så det er selvfølgelig noe jeg ser opp til og prøver å se til ham.

– Kanskje dere kan ta en liten prat om det også?

– Det er sikkert mulighet for det. Kanskje ikke akkurat nå, men når jeg kommer tilbake til klubbhverdagen og han har fått kommet seg litt inn i hverdagen. Da er det sikkert muligheter for det, sier Julie Blakstad.

