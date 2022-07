Fra fiender til kompiser: – Jeg følte jeg var den eneste som støttet ham

Det er bare noen år siden Nick Kyrgios (27) uttalte at han «ikke kunne fordra» Novak Djokovic (35). Fire år senere møtes de i finalen i Wimbledon som kompiser.

FINALISTER: Nick Kyrgios og Novak Djokovic møtes i finalen i Wimbledon. Forholdet mellom dem har ikke alltid vært så godt som det er nå.

– Vi har definitivt en slags «bromance» nå. Det er rart, sier Nick Kyrgios i forkant av finalen mot Novak Djokovic.

Forholdet mellom de tennisstjernene har nemlig ikke alltid vært rosenrødt. Man skal nemlig ikke langt tilbake i tid før det var en ordentlig feide mellom de to Wimbledon-finalistene.

– Alle vet at vi mislikte hverandre i en periode. Jeg tror det var bra for sporten. Hver gang vi spilte mot hverandre, ble det en blest rundt det. Det var interessant for mediene og alle som så på, sier Kyrgios.

Australieren, som gikk til finalen på walkover etter at en skadeplaget Rafael Nadal måtte trekke seg fra semifinalen, er kjent for å være svært frittalende. Historisk sett er Djokovic en av dem som har fått unngjelde mest.

Da Kyrgios stilte opp i podkasten No Challenges Remaining tilbake i 2019, gikk han hardt ut mot serberen.

– Jeg føler bare at han har en syk besettelse om å bli likt. Han ønsker å være som Roger Federer. Jeg kan bare ikke fordra ham. Feiringen han gjør etter kampene ... det er så kleint, var noe av det Kyrgios sa.

Djokovic er blitt kjent for sin faste feiring der han gestikulerer med armene mot tribunene. I Australian Open i 2021 gjorde Kyrgios narr av Djokovic ved å imitere feiringen.

VAREMERKE: Her feirer Djokovic etter seieren mot Jannik Sinner i kvartfinalen i Wimbledon. Det var den samme feiringen Kyrgios imiterte i 2021.

Forholdet mellom de to spillerne forandret seg imidlertid i vinter. Da Djokovic ikke fikk spille Australian Open på grunn av at han ikke er vaksinert mot coronaviruset, var Kyrgios kritisk til behandlingen av serberen.

Plutselig oppsto det en gjensidig respekt mellom dem, ifølge Kyrgios.

– Jeg følte at jeg var den eneste spilleren som tok ham i forsvar under alt dramaet i Australian Open. Det er sånn du får respekt. Ikke for hva du gjør på tennisbanen, men når du står opp for noen når de befinner seg i en ekte krise, sier Kyrgios.

– Nå sender vi faktisk meldinger til hverandre på Instagram. Det er veldig rart. Tidligere denne uken så sa han: «Jeg håper at jeg ser deg på søndag».

Etter at Djokovic beseiret Cameron Norrie i fredagens semifinale, ble også han spurt om vennskapet med Kyrgios.

– Jeg vet ikke om jeg kan kalle det en «bromance» ennå, men vi har definitivt et bedre forhold nå enn hva vi hadde før januar, sier Djokovic på en pressekonferanse.

Serberen har faktisk aldri slått Kyrgios i en kamp, men er glad for at det er de to som skal kjempe om Grand Slam-tittelen.

– Da det var virkelig tøft for meg i Australia, var han en av veldig få spillere som gikk ut offentlig og støttet meg og sto ved min side. Det setter jeg virkelig pris på. Det respekterer jeg ham veldig for, sier Djokovic.