Fra Glimt-benkesliter til HamKam-helt: Kongsro strålte i seier

HAMAR (VG) (HamKam - Sandefjord 3–0) Vegard Kongsro (23) klarte aldri ta backplassen fra Fredrik Bjørkan i Bodø, men blomstrer for sin nye klubb på Hedemarken.

STORSPILTE: Vegard Kongsro (t.v.) satt stort sett på benken for fjorårets seriemester Bodø/Glimt. Mandag scoret han sitt første eliteseriemål.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

– Det kom litt som et sjokk, sa Porsgrunn-karen selv til Eurosport da han ble klar for seriemesterne Bodø/Glimt før 2021-sesongen.

Etter et innholdsrikt, dog ikke veldig givende, år i Bodø kom Kongsro til HamKam før denne sesongen.

Da hadde han akkurat rukket å spille den heseblesende bortekampen mot AZ Alkmaar i UEFA Conference League.

Det ble kun to offisielle kamp fra start for backen i nord, og 24 kamper som ubenyttet reserve, men nå har han funnet seg til rette nærmere hjemme.

På Hamar kunne Kongsro & co. invitere til fotballfest i påskesola og de fremmøtte fikk se et hjemmelag som trykket på fra første stund.

Angrepsrekken med Kristian Eriksen, Jonas Enkerud og Pål Alexander Kirkevold yppet seg i tur og orden, men til slutt var det altså den innleggsvillige vingbacken Vegard Kongsro som måtte gjøre jobben.

Han spurtet inn bak i feltet etter at Sandefjord-keeper Storevik hadde bokset ut et Melgalvis-innlegg. HamKam-kapteinen, kanskje best kjent som «kongepokalstripperen» fra 2017, hadde dog et innlegg til på lager, og denne gangen fant han sin vingbackkollega på motsatt side.

Headingen til Kongsro fikk hjemmepublikumet på beina – hans første eliteseriemål i karrieren.

I tillegg til scoringen var han stadig involvert fremover på banen, og hadde nok flest innleggsforsøk av samtlige på Hamar mandag ettermiddag.

STRÅLTE: Vegard Kongsro.

Og det var virkelig forsvarernes aften.

Ti minutter før slutt bestemte den danskfødte tyrkeren Hasan Kurucay seg for å dundre ballen i lengste fra 20 meter, og brukte feiringen til å vise det som skal ha vært et palestinsk flagg til kamera.

Jonas Enkerud økte til 3–0 på hodet noen minutter senere, og hjemmelaget fikk stående applaus av hele stadion det siste minuttet.

Publisert Publisert: 18. april 2022 19:50