Ønskereprise for Olsbu Røiseland: – Det var et rotterace

ÖSTERSUND (VG) Hun vant forrige sesongs siste jaktstart her i Östersund og hun vant sesongens første. – Det er en fin vane, kan vi ikke bare fortsette med det, sier Marte Olsbu Røiseland (30).

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Fra startnummer tolv leverte Marte Olsbu Røiseland (30) en fantastisk jaktstart i Östersund. 19 av 20 treff sikret karrierens 10. verdenscupseier.

Det dårlige utgangspunktet fra sprinten så lenge ut til å bli tøft å rette opp for de norske kvinnene i Östersund, men Marte Olsbu Røiseland viste at hun blir en het gullkandidat inn mot OL i Beijing.

Med ti treff på stående skyting og en enorm sisterunde, kunne hun krysse målstreken i ensom majestet.

– Det er tøft å være jaget. Det var et skikkelig rotterace, men et ganske kult renn siden det var så mange som var med til siste skyting. Du vet at kravet er å skyte fullt, hvis ikke har du ingen sjanse. Vi er tre eller fire som gjør det, sier Olsbu Røiseland til VG og fortsetter:

– Nei, det ble et slit på den sisterunden. Jeg var så glad når jeg passerte den målstreken først, for det var jeg ikke sikker på før jeg sto der.

KUNNE JUBLE: Marte Olsbu Røiseland jubler etter sesongens første seier i Östersund.

På den siste skyting holdt sørlendingen hodet kaldt. Fem blinker rett ned sørget for at hun gikk ut sammen med Hauser og Chevalier-Bouchet på den siste runden.

Der ventet hun ikke lenge med å parkere de andre. En enorm sisterunde sørget for at 30-åringen kunne krysse målstreken 4.8 sekunder foran franske Anaïs Bescond.

Anaïs Chevalier-Bouchet ble nummer tre.

Ingrid Landmark Tandrevold ble nummer 15. Etter målgang var hun opptatt av å hylle lagvenninnen.

– Marte gjorde et kjempeløp i dag. Jeg tror det er bra for laget å ha noen som er helt i toppen foran stafetten i morgen. Vi stoler alltid på henne, sier Tandrevold til VG.

Selv slet hun med skiene, uten at hun ville skylde på det.

– Mitt største fokus var å få ned alle blinkene. Det er det det har skortet på under de tidligere løpene. Det er ikke skiene som har utgjort den store forskjellen. Det er 90 prosent opp til meg å gjennomføre et godt løp. Jeg er greit tilfreds med det jeg gjorde, sier 25-åringen.

Tiril Eckhoff skuffet og ble nummer 28, 2.39 bak Olsbu Røiseland. Som på torsdagens sprint, slet Eckhoff med skiene.

– Vi sliter litt på dette føret, dessverre. Men vi har verdens beste smøreteam, så jeg er sikker på at vi skal klare å snu det. Det er mange elementer som spiller inn, sier Eckhoff til VG.

Det er tydelig at fjorårets verdenscupvinner langt fra er tilfreds med den internasjonale åpningshelgen av sesongen.

– Det var noe bra. Jeg hadde en god liggende serie blant annet, men nå er det bare å komme seg hjem.

Herrene skal i aksjon klokken 15.10. Da er det stafett som står på programmet. Den kan du se på NRK1.