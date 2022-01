Situasjonen Christian Berge angrer: – Det var en blemme

BRATISLAVA (VG) Sebastian Barthold hadde bare igjen å sette ballen i mål. Men det satte Christian Berge en stopper for med neven på time out-knappen 14 sekunder før kampslutt. Målforskjellen kan bli avgjørende i EM.

STOPPET SPILLET: Christian Berge gir sine instruksjoner i siste «time out» med Sebastian Barthold helt til høyre og toppscorer Erik Toft helt til venstre.

Norge mistet en sikker scoring, men endte med å vinne med fem mål – og ikke seks – mot tyskerne.

– Jeg ble tatt litt på sengen av at Berge ikke ville at jeg skulle score der, medgir Sebastian Barthold. I stedet for en duell mot Tyskland-keeper Johannes Bitter ble det et minutt «time out» ute ved sidelinjen.

– Den ble tatt for at vi skulle få en god avslutning, men jeg tror Berge misset på at jeg hadde en god mulighet allerede. Det var en blemme. Han sa «sorry» etterpå, forteller Barthold som mener Begre ble«litt mer opptatt av tiden enn hvor ballen var».

– Jeg så på knappen og så ikke hva som skjedde, sier Christian Berge som ellers lyktes med det taktiske mot Tyskland.

– Det var ikke morsomt når jeg etter på måtte si at «målforskjellen er viktig, gutter», sier Berge som forsikrer om at han ikke hadde stoppet Barthold om han bare hadde sett at han fikk ballen.

Det summet blant 2000 tilskuere rett etter den litt bisarre episoden. Norge kom til en avslutning i siste sekund, men Sander Sagosen klarte ikke å sette ballen i mål.

– Det var litt småsurt, mener Kristian Bjørnsen som satt rett bak landslagssjefen på benken da Norge fikk ballen med 19 sekunder igjen av kampen.

Mens Thorir Hergeirsson i EM fikk kritikk etter ikke ha brukt sin siste muligheten for å stoppe spillet, var Christian Berge litt for rask på labben.

I teorien kan semifinaleplassen tirsdag avgjøres på innbyrdes eller total målforskjell mellom to eller flere nasjoner. Spania, Norge, Sverige, Tyskland og Russland har alle fortsatt en større eller mindre mulighet til å ta seg videre i mesterskapet.

Fakta Hovedrunden Stillingen: 1. Spania 6 poeng (+11 mål), 2. Norge 4 (+15), 3. Sverige 4 (+12), 5. Tyskland 2 (-4), 6. Polen 0 (-28). Søndag: Polen-Russland (15.30), Tyskland-Sverige (18.00), Spania-Norge (20.30). Tirsdag: Polen-Spania (15.30), Tyskland-Russland (18.00), Sverige-Norge (20.30). Les mer

– Vi vet jo ikke hvor viktig disse målforskjellene blir før man skal telle opp til slutt, sier Sebastian Barthold som er Norges EM-toppscorer med 31 mål til nå.

– Mange faktorer kan spille inn her. Det er viktig å spille kampene helt ut. Det har vært mange lag som har røket på et enkelt mål og på bare tull, egentlig, sier han.

KAN BLI DRAMA: Sebastian Barthold er forberedt på at hvert mål kan komme til å teller i avslutningen av gruppespillet.

Håndballjentene mistet i 2018 EM-semifinalen med ett måls margin.

– Seiersmarginen ligger ikke i fokuset de første 50–55 minuttene av kampene. Da handler det om å vinne. Det blir feil å lete etter en størst mulig margin før det. Men 5–6 minutter før slutt tok vi en «time out» og snakket om at hver eneste ball og hvert eneste mål var viktig.

Glenn Solberg var særdeles tydelig da Sverige var på vei mot seier over Russland tidligere i uken.

– Hvert mål teller. Hvert mål teller, messet den norske trener som for første gang møter hjemlandet i det avsluttende dramaet tirsdag.

– Det er jo det som er spennende. Du kan ikke slappe av. Alle kamper og mål teller, mener Sebastian Barthold og blir fulgt opp av Kristian Bjørnsen.

– Det kan fort bli slik. Men vi har ikke regnet så mye på det. Fortsatt er dette opp til oss selv. Hvis vi vinner mot Spania og Sverige så er vi uansett videre til semifinalen, sier visekapteinen.

– Spania er ene alene det vi tenker på nå. Så får det som kommer senere komme senere, mener Christian Berge foran søndagens EM-kamp.