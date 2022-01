Bergerud og Gullerud ut av EM

BUDAPEST (VG) Torbjørn Bergerud og Magnus Gullerud har testet positivt på corona. Det opplyser landslagslege Thomas Torgalsen på et pressemøte i håndball-EM. Han er forberedt på at det kan bli flere tilfeller frem til Norges EM-avslutning fredag.

SMITTET: Torbjørn Bergerud (i midten) og Magnus Gullerud (til venstre) etter seieren over Tyskland i EM.

– Dette føles ubehagelig og litt utrygt, men samtidig er dette noe jeg og hele gjengen har vært forberedt på, sier legen.

De to spillerne testet positivt etter kampen mot Sverige tirsdag. Norge vil dermed mangle førstevalget i mål og forsvarssjefen i kampen om 5. plassen fredag.

Men EM har vist at positive tester sjelden kommer alene. Bare Norge og Spania hadde unngått smitte inntil de to positive testene. Resten av testene til Norge var negative etter tapet mot Sverige. Troppen ble onsdag ettermiddag testet på nytt.

– Jeg frykter mer smitte. Det har vist seg i den andre troppene. Det gjør vi så absolutt og det er vi forberedt på, sier lege Torgalsen som opplyser at det norske smittevernregimet nå ytterligere skal strammes inn.

Gullerud og Bergerud måtte bli igjen i Bratislava da resten av laget reiste videre til Budapest onsdag. Det blir nå organisert privat transport for å få strekspilleren og målvakten hjem til henholdsvis Magdeburg i Tyskland og til Odense i Danmark.

– De to er friske. Den ene har hatt litt influensa og den andre har ikke hatt symptomer i det hele tatt. De har det helsemessig veldig bra, opplyser legen. Christian Berge opplyste tirsdag at Bergerud hadde slitt med litt sykdom før Sverige-kampen tirsdag og derfor ikke startet i mål.

Legen bekrefter at Norge var utsatt for en falsk positiv test etter at Spania ble slått søndag. Den ble avkreftet med en negativ PCR-test.

Norge avslutter EM med kamp om 5.-plassen i Ungarn fredag.

Den norske troppen fikk beskjed om de to positive testene rett før avreise fra Slovakia til Ungarn onsdag formiddag. Bergerud og Gullerud ble så isolert på hotellrommene sine i Bratislava. EMs helseprotokoll forbød dem å bli med laget til Budapest.

Legen bekrefter at planen er at de to skal kjøre egne leiebiler hjem.

– De ble selvfølgelig lei seg fordi de ikke kunne være med på siste kampen og er selvfølgelig bekymret for å være i fem dager karantene. Men det hjalp godt da det forsto at de kunne reise hjem, opplyser legen.

– Er det en smittevernmessig god løsning at de skal kjøre bil hjem gjennom Europa?

– Det mener jeg det er, svarer Torgalsen.

– Har dere en teori om hvordan de har blitt smittet?

– Det mest sannsynlige er at smitten har skjedd under kampen eller i kontakt med media. De må ha blitt smittet tidligere i turneringen. Mne jeg vil ikke gå inn på om det var not Polen, Tyskland eller Spania.

Norge møter Island eller Frankrike i en ren VM-kvalifiseringskamp fredag. Vinneren blir nummer fem i EM og får den siste tre plasser fra EM i neste års VM-sluttspill som spilles i Sverige og Polen. Spania er også VM-klare.

Hvis håndballgutta ikke klarer 5. plassen får de en siste mulighet til å kvalifisere seg gjennom de europeiske VM-playoffkampene i april. De spilles i påskeuken.