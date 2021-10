Fury før storkampen: – Uten boksing vil jeg være veldig trist og ensom

Natt til søndag er det duket for et av de heteste tungvektssppgjørene i verden. Tyson «The Gypsy King» Fury (33) møter Deontay «The Bronze Bomber» Wilder (35) i den tredje og siste kampen i trilogien.

MESTER: Tyson Fury innehar både WBC-tittelen og den såkalte «lineære» tittelen i tungvektsboksing.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Kjempene møttes for første gang i desember 2018, da kampen endte i en kontroversiell uavgjort. De møttes så i februar 2020, den høyvokste briten Fury vant og feiret med allsang.

– Kongen er tilbake på toppen av tronen, sa showmannen Fury og dro i gang allsang med Don Mcleans superhit fra 70-tallet «American Pie» etter seieren.

– Jeg bokser ikke for å bli den største noensinne, jeg bokser ikke for å bli en legende, sier mesteren som er oppkalt etter bokselegenden Mike Tyson til BBC Radio Five Live og fortsetter:

– Det har ikke noe å si om jeg tjener ytterligere 50 millioner eller 200 millioner pund. Du trenger ikke å være rik for å ha min livsstil. Jeg er bare en vanlig mann som er veldig god til å bokse. Også er jeg et veldig spesielt, utvalgt menneske.

AS melder at den britiske tungvektsmesteren er garantert rundt 300 millioner kroner, i tillegg til 60 prosent av pay-per-view-inntektene (PPV).

Wilder får derimot «kun» 40 prosent av PPV-inntektene og rundt 200 millioner. Promotørene skal angivelig vente å få inn oppunder én milliard fra PPV-salg.

Fakta Ring Magazines tungvektsranking: Tyson Fury, England Oleksandr Usyk, Ukraina Anthony Joshua, England Deontay Wilder, USA Dillian Whyte, England Joseph Parker, New Zealand Andy Ruiz, USA Luis Ortiz, Cuba Michael Hunder, USA Oscar Rivas, Colombia * Kilde: Ring Magazine Les mer

– Hva som motiverer meg, sier Fury spørrende og forteller at det hvert fall ikke er pengene.

– Jeg bokser fordi jeg kan – jeg liker ikke noe annet, jeg har ingen hobbyer. Uten boksing vil jeg være veldig trist og ensom, sier briten som flere ganger har fortalt om sine aller mørkeste stunder.

– Jeg har prøvd å passe dyr, kjøre firehjuling, tatt haglelisens, leirdueskyting. Men ingenting gir meg tenning, legger han til.

Fakta Tungvekts-beltene: WBA – Oleksandr Usyk IBF – Oleksandr Usyk WBO – Oleksandr Usyk WBC – Tyson Fury The Ring («lineære» tittelen) – Tyson Fury Les mer

Fury innehar både WBC-tittelen og den såkalte «lineære» tittelen. Det er rekken av tungvektsmestere tilbake til 1800-tallet uavhengig av belter. Det er to titler Wilder er veldig innstilt på å overta.

Det er i alt fire store tittelbelter, i tillegg til den «lineære» tittelen, for tungvektsbokserne. Britiske Anthony Joshua hadde tre av dem, frem til han tapte mot ukrainske Oleksandr Usyk 26. september.

– Jeg kommer til å banke ham før jeg knocker ham ut, sier Wilder. Skulle han få rett, vil ikke Fury få muligheten til å ta titlene tilbake.

– Det er ingen klausul for noen omkamp hvis jeg slår han ... det blir ingen fjerde kamp. Vi avslutter kapitlet i denne boken nå, sier amerikaneren.

Kampen ser du på Viaplay natt til søndag.