Mer hodebry for landslaget: Haaland ute med skade

Erling Braut Haaland (21) er ikke med i Dortmund-troppen lørdag kveld grunnet muskulære problemer.

STJERNESPISS: Erling Braut Haaland.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Det kom som en overraskelse da Haaland var ute av Dortmund-troppen når de møter Borussia Mönchengladbach borte klokken 18.30 lørdag. Klubben melder at det skyldes muskulære problemer.

– Vet foreløpig ikke noe mer, sier landslagslege Ola Sand til VG.

– Vi får håpe det ikke er ille. De er ganske flinke i Tyskland at det ikke går for langt. Forhåpentligvis er det en sikkerhets-greie. Men vi får håpe det ikke er en skade på trening, sier tidligere landslagskaptein Kjetil Rekdal.

– Klarer du å tolke noe ut av «muskulære problemer»?

– Det kan være en skade, men det kan være også at han er litt sliten og at det er en sikkerhetsmargin. Det blir gjetting, svarer Rekdal, som søndag leder HamKam i toppkamp mot Jerv i Obosligaen.

Fra før er det klart at angriper Alexander Sørloth mister landskampene mot Tyrkia (8. oktober) og Montenegro (11. oktober). Troppen kommer tirsdag.

Les også Fryder seg over Haalands hodescoringer: – Wow!

Midtbanespiller Mathias Normann startet for Norwich mot Everton, men måtte ut i andre omgang, angivelig med problemer på baksiden av låret. Men det var ikke verre enn at nordlendingen løp av banen for egen maskin.

Sander Berge var ikke med i troppen for Sheffield United mot Derby denne lørdagen. Han pådro seg en krampe i hamstringen under oppvarmingen før møtet med Hull sist helg.

VG oppdaterer saken.

Publisert Publisert: 25. september 2021 17:45 Oppdatert: 25. september 2021 17:58