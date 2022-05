Schalke-fans på sykehus etter vill opprykksfeiring

Flere Schalke-fans ble sendt til sykehus med skader etter at 2000 supportere stormet banen da den tyske klubben hadde sikret opprykk til Bundesliga lørdag.

Det ble ville scener på gressmatten.

Schalke, med Marius Lode og Andreas Vindheim i spillertroppen, slo St. Pauli 3-2 etter å ha ligget under 0-2 tidlig i kampen. Da sluttsignalet lød brøt jubelscenene løs.

Schalke-fansen feiret opprykk.

I etterkant måtte flere supportere sendes til sykehus for behandling.

Politiet i Gelsenkirchen opplyste i tillegg søndag at det ble registrert 144 episoder med bruk av pyroteknikk før og under kampen. En politimann skal ha blitt skadd i en episode med en Schalke-supporter, og 20 anmeldelser skal ha blitt registrert for blant annet overfall og tyverier i forbindelse med kampen.

Rodrigo Zalazar, Malick Thiaw, Ralf Fâhrmann og Andreas Vindheim feirer.

Kamparenaen var utsolgt. Det betyr 61.271 tilskuere. Schalke rykket ned fra Bundesliga forrige sesong, men gjorde oppholdet på nest øverste nivå kortest mulig.

Andreas Vindheim spilte fra start i Schalke-forsvaret lørdag, men ble byttet ut med en offensiv spiller på stillingen 1-2 i det 55. minutt, like etter at han fikk et gult kort. Lode var ikke i troppen.

Noen av Schalke-tilhengere som stormet banen ved kampslutt rev opp biter av gressteppet for å ta med hjem som suvenirer.

Trener Michael Büskens ble feiret som en helt. Han fikk midlertidig ansvar da Dimitrios Grammozis fikk sparken i mars, og laget har vunnet sju av åtte kamper siden.