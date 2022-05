Tror Ronaldo overbeviste ten Hag: «Jeg er ikke ferdig»

Spekulasjonene går om Cristiano Ronaldo har spilt sin siste kamp på Old Trafford, men United-stjernen leverte en praktkamp og kom også med et mulig hint om fremtiden.

FARVEL: ...for alltid? Eller bare for sesongen? Cristiano Ronaldo scoret ett mål

Da portugiseren tok en runde og takket for denne gang, henvendte han seg til kamera og sa tilsynelatende «I’m not finished», altså «jeg er ikke ferdig».

Og akkurat det det samme tror også flere av de som kjenner Manchester United best.

– Cristiano Ronaldo med en super spissprestasjon. Han gjorde så mange gode løp uten ballen, var involvert i oppbyggingen av spillet, samt så og spilte mange vanskelige pasninger, tvitrer The Athletic-journalisten Laurie Whitwell, som følger Manchester United svært tett.

Statistikken viser at United-kjenneren på ingen måte tar feil. På VGs bestilling har statistikktjenesten Sofascore funnet at Cristiano Ronaldo ikke har hatt like mange ballberøringer i en kamp siden 5–1-seieren mot Færøyene for Portugal i 2017.

I tillegg til å skaffe straffesparket som han selv scoret på, hadde han 87 ballberøringer og 69 nøyaktige pasninger i mandagens 3–0-seier.

Bruno Fernandes og Raphaël Varane scoret de to øvrige målene for Manchester United.

Grafikk: sofascore.com

– Han fikk målet gjennom fart og styrke. Erik ten Hag tar uunngåelige notater, skriver Whitwell.

Manchester Uniteds midlertidige manager varsler drastiske endringer i sommer. Ralf Rangnick, som er kjent som en dyktig klubbygger, fortsetter i en rådgiverrolle.

– Bortsett fra målvaktplassen, hvor vi har tre supre keepere, tror jeg det blir spillere som forlater klubben. Derfor vil jeg ikke sette fokuset på spesielle områder, sier Rangnick til Sky Sports.

Også Manchester Evening News-journalisten Samuel Luckhurst tror at lagets nye nederlandske manager, som tar over managerjobben etter sesongen, ønsker å ha med portugiseren videre.

– Jeg tror at ten Hag, som hadde West Ham-floppen Sebastian Hallér på topp i Ajax, bør finne plass til ham i laget, skriver Luckhurst om Ronaldo, som har kontrakt ett år til med opsjon på ytterligere ett.

– Jeg vet at det er mange spekulasjoner, men jeg kan ikke forestille meg at Ronaldo ikke er i Manchester United neste sesong, med mindre det skjer noen drastiske forandringer i sommer, sier United-legenden Roy Keane.

DE GAMLE: ...er fortsatt eldst. 37 år gamle Cristiano Ronaldo og 34 år gamle Juan Mata leverte begge en god kamp mandag kveld og jubleete sammen etter 2–0-målet til Ronaldo.

I TV 2s studio ble Cristiano Ronaldo et tema da det ble diskutert hvilke spillere som burde byttes ut.

– Bør elefanten i rommet forlate rommet? Ronaldo er et stort, stort spørsmål. Ingen kan ta ham på noe han har prestert i Manchester United, sier den tidligere landslagskeeperen Erik Thorstvedt, som er veldig usikker:

– Nå kommer det inn en ny fyr som skal bygge opp et lag omtrent fra bunnen av med tanke på fremtiden, så har de en gammel spiss som scorer mye mål, men som har et gigantisk ego, og som omtrent ikke kan byttes ut fordi han blir for sur.

Fotballtrener og analytiker Øyvind Eide er usikker på hvorvidt Cristiano Ronaldo passer inn i stilen til Manchester Uniteds nye manager.

– Det er lenge siden en United-spiss har scoret så mye mål, men i ten Hags filosofi ønsker han et veldig aggressivt lag som presser høyt og løper mye. Her har vi en av spissene i Europa som løper minst, sier Eide i TV 2s studio.

Et spørsmål som stilles er hvor raskt Manchester United kan komme på nivået til Manchester City og Liverpool, som kjemper alene i toppen av Premier League denne sesongen.

– Noen klubber trenger bare to-tre overgangsvinduer, men da må vi sørge for at vi henter inn spillere i toppklasse. Klarer vi det, bør det ikke ta for lang tid, sier Rangnick.

