Østberg om veien tilbake: – Masse mentale utfordringer

ULLEVAAL STADION (VG) Ingvild Flugstad Østberg (30) prøver å sette ord på hva som gikk galt.

MØTTE PRESSEN: Ingvild Flugstad Østberg i skiforbundets lokaler ved Ullevaal stadion mandag.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Om noen uker skal 30-åringen etter planen gå verdenscupåpningen i Ruka. Da er det 636 dager siden hun gikk et skirenn.

Hun forteller at utfordringene hun har stått i, som også førte til flere tretthetsbrudd, ikke kommer av én enkelt ting, og det har pågått over lang tid.

– Enkle ting, som hva jeg får i meg både på trening og utenfor trening. Jeg kom inn i et spor: Dette er jo greit og bra og det funker. Så ser du kanskje ikke selv at det ikke er bra nok, sier Østberg til VG.

For det funket godt på resultatlistene lenge, nesten åtte måneder før hun fikk startnekt på Beitostølen i 2019 tok hun fem VM-medaljer på like mange renn i Seefeld.

GLAD: Ingvild Flugstad Østberg har bursdag tirsdag. Mandag møtte hun pressen foran comebacket i slutten av november.

Ni medier møtte opp på kort varsel da skiforbundet kalte inn til pressetreff i forbundets lokaler ved Ullevaal stadion, for å fortelle at Østberg har fått godkjent helseattesten. Hun satt i treningsjakke, full av sponsorlogoer. 30-åringen var blid, men spent.

– Som sagt, det har pågått over lang tid, kanskje det er derfor det har tatt lang tid å snu det. Skadene jeg fikk i fjor var et resultat av bentetthet min som har vært fallende. Et tegn på at ernæring- og helsestatus ikke har vært bra nok, sier Østberg til VG.

Hun understreker at det er et godt tegn på at hun har gjort noe riktig, siden hun får gå skirenn i slutten av november.

Landslagslege for langrennsløperne, Øystein Andersen, var til stede på Ullevaal under pressetreffet. Han skal ha tett kontakt med Østberg

– Hele helsen min skal fortsatt følges opp. Øystein skal fortsatt være streng, sier Østberg.

LANDSLAGSLEGE FOR LANGRENNSLØPERNE: Øystein Andersen.

Andersen forteller at det har vært en krevende prosess og fortsatt tett oppfølging. Et ja til å gå skirenn nå, er ikke et automatisk ja til OL i Beijing.

– Vi må vite, og ikke bare tro, at hun tåler å gå skirenn. Så det blir kjempeviktig at vi tar vare på den fasen som blir nå, sier Andersen.

Hun fyller 31 år tirsdag. På vei tilbake fra tretthetsbrudd og et næringsinntak som ikke har vært i balanse har hun fått hjelp av mange. Hun har jobbet med psykiater, lege og ernæringsfysiolog på helt konkrete ting som går på mat.

– Å spise nok og å spise riktig, den biten der, og å klare det. Det er masse mentale utfordringer oppi det. Å klare det og takle den biten utenom også. Den jobben der, forteller Østberg.

Hun tok OL-gull på stafett i Pyeongchang i 2018, og OL-gull på lagsprinten med Marit Bjørgen i Sotsji i 2014. Om knappe tre måneder er det OL i Beijing. På veien tilbake mot startstreken har 30-åringen fått mye god støtte fra kjæresten, familien, venninner og lagvenninner.

– Jeg har klart å ha det bra, selv om det har vært tungt, sier Østberg.

SØLV: Ingvild flugstad Østberg (t.v.) smiler sammen med gullvinner Therese Johaug og svenske Frida Karlsson etter VM-tremila i Seefeld i mars i 2019.

Om halvannen uke er det nasjonal langrennsåpning på Beitostølen. Det skal Østberg stå over. Etter halvannet år uten skirenn er det mange tanker. Hun er spent på om hun fortsatt syns det er gøy å konkurrere på ski.

– Jeg håper og tror det, men jeg har ingen garanti for at jeg fortsatt syns dette er morsomt. Det er litt nerver på det. Men først og fremst veldig glad for å være med de andre igjen, sier Østberg.