Hockeypresidenten jubler for publikumsåpning: – En stor dag

Regjeringen fjerner tirsdag en rekke coronatiltak. Blant annet fjernes antallbegrensningene på arrangement, noe som gjør at toppidretten igjen kan fylle opp arenaene.

FORNØYD: Tage Pettersen er glad for at regjeringen nå åpner opp.

– Det er en stor dag i dag. Vi har fått tilbake all aktivitet på alle arenaer, og antallsbegrensningene er fjernet. I dag kan alle være happy, sier president i Norges Ishockeyforbund, Tage Pettersen, til VG.

I regjeringens pressekonferanse ble det klart at en rekke coronatiltak fjernes. Antallsbegrensinger på arrangementer innendørs og utendørs fjernes, og for arrangementer med faste tilviste plasser blir avstandskravene fjernet når man sittet i setet. Det gjør at alle setene på en arena kan brukes.

Coronatiltakene som ble presentert i 14. januar gjorde at det kun var tillatt med 200 tilskuere for arrangementer innendørs med tilviste plasser. For arrangementer utendørs med tilviste plasser var det før de nye tiltakene lov med 600 tilskuere, fordelt på tre kohorter.

21. januar ble det åpnet for mer publikum, med inntil 1500 personer innendørs og 3000 personer utendørs - begge maksimalt 50 prosent av kapasiteten og med publikum inndelt i kohorter. Nå åpnes det altså opp helt.

– Det vil bli tøft å fylle hallen umiddelbart. Jeg tror at noen fremdeles vil være skeptiske til å oppsøke ansamlinger av folk. Men nå kan vi i alle fall legge til rette for at publikum kan komme, og vi skal gjøre vårt beste for å markedsføre at det er trygt å besøke våre arenaer, sier Pettersen.

TOMT: Det har stort sett vært ganske folketomt på tribunene i norsk ishockey den siste tiden.

– Jeg hadde en sterk forhåpning om at idretten skulle åpnes og jeg ventet en kraftig lettelse med hensyn til publikumsbegrensningene. Nå når alle begrensningene er fjernet, er det veldig god grunn til å være veldig fornøyd, sier Pettersen.

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen sier at tiltakene for arrangementer uten faste tilviste plasser kan bli fjernet innen kort tid.

– På arrangement med publikum uten faste tilviste plasser skal arrangøren sikre forsvarlig drift, og at grupper med familie eller andre nærkontakter skal holde én meter avstand til andre. Men dersom det ikke skjer noe uforutsett med smittesituasjonen vil også denne begrensningen bli borte om to uker, sier Trettebergstuen.

I de nye anbefalingene, som trer i kraft 1. februar klokken 23, åpnes det også helt opp for breddeidretten.

Dagens anbefalinger for organiserte fritidsaktiviteter og arrangementer oppheves.

Den generelle anbefalingen om 1 meters avstand ved gjennomføring av aktivitet skal ikke gjelde dersom kontakt er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten.

– Nå kan barn, unge og voksne drive med sine fritidsaktiviteter uten anbefalinger om reduserte gruppestørrelser eller krav til avstand. Det vet jeg mange har lengta etter, og dette betyr mye for folks fysiske og psykiske helse, sier Trettebergstuen.