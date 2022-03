Tande tok sin første seier etter skrekkfallet: – Det gir ikke mening

For andre dag på rad ble det norsk jubel i Holmenkollen, da Daniel-André Tande vant foran hjemmepublikumet. Det var også 28-åringens første seier etter skrekkfallet i Planica.

BEST: Daniel-André Tande hoppet seg opp tre plasser og vant i Holmenkollen. Det var 28-åringens første seier etter skrekkfallet i Planica.

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

– Det er helt sykt. Helt sykt, sier Tande til NRK og fortsetter:

– Det gir ikke mening, det gjør ikke det. Jeg hadde aldri forventet å være i nærheten av pallen denne vinteren her.

Før finaleomgangen i Holmenkollen var Tande beste nordmann med en fjerdeplass. 28-åringen leverte i sitt siste hopp og satte nedslag på 133,5 meter.

Det maktet hverken Ryoyu Kobayashi, Stefan Kraft eller Kamil Stoch som var igjen på toppen å tukte.

Dermed tok Tande sin andre seier i Holmenkollen, den første kom i 2018, men enda større: 28-åringen sto igjen på toppen av pallen etter at han nesten mistet livet etter et stygt fall i Planica i 2021.

– Hva skal jeg si? At Daniel vinner her etter alt som har skjedd, fra Planica i fjor, det topper alt som har vært så langt. Det er helt fantastisk, sier en rørt landslagstrener Alexander Stöckl til NRK.

TÅRER: Daniel-André Tande tørker tårer etter at han har fått en seiersklem av mamma Trude i Holmenkollen.

Det var under et prøvehopp i skiflygingsbakken i slovenske Planica at Tande falt stygt i mars 2021. Hopperen punkterte lunge, brakk kragebenet og ble lagt i kunstig koma.

Etter en drøy uke ble han fraktet hjem til Norge, og i starten av juni snakket 28-åringen ut om fallet. Da kunne han blant annet fortelle at han ikke hadde puls i flere minutter.

– De anslo at jeg var uten puls i to og et halvt til tre minutter. Så det var ikke bare-bare, det, sa Tande i juni.

STYGT FALL: Daniel-André Tande ble lagt i kunstig koma etter fallet i Planica.

258 dager etter fallet tok han for første gang steget opp på pallen igjen, med en annenplass i tyske Klingenthal 12. desember.

– Det at jeg i det hele tatt kommer på en annenplass i Klingenthal, er sykt nok i seg selv. Det at jeg vinner på hjemmebane i Holmenkollen i dag. Jeg tror ikke det er noe som kommer til å bli bedre enn det her noen gang, sier Tande til NRK.

At han nå er tilbake på toppen av pallen, var følelsesladet for flere.

– Den gjengen her og Daniel, ja det er bare surrealistisk. Den historien her – det går jo ikke an å lage sånne filmer. Det blir for dumt og for bra liksom. Jeg har ikke så mye å bidra med jeg altså, beklager, sier hoppsjef Clas Brede Bråthen.

– Det er stort. Ikke minst se hvordan han reagerer på det selv. Det er så ekte. Det er helt fantastisk å oppleve. Det er utrolig fortjent og jeg føler meg heldig som får oppleve dette, sier lagkamerat Robert Johansson.

Sammen løftet de norske hopperne Tande opp på gullstol på sletten i Holmenkollen.

Allerede torsdag skal Tande og resten av de norske hopperne i aksjon igjen, når det er duket for VM i skiflyging i Vikersund.

Da skal Tande for første gang konkurrere i et skiflygingsrenn igjen etter fallet i Planica.

– Jeg kan love at jeg skal prøve i hvert fall, svarer Tande på spørsmål om VM i Vikersund.

Til slutt var det slovenske Anze Lanisek som tok annenplassen bak Tande. Stefan Kraft tok tredjeplassen.

Før det siste rennet av Raw Air-turneringen var det østerrikske Stefan Kraft som ledet sammenlagt foran japanske Kobayashi og tyske Karl Geiger. Det ble også resultatet etter det siste rennet.