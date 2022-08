Giganttabbe da Leeds rystet Chelsea: – En drøm

(Leeds – Chelsea 3–0) Édouard Mendy og Chelsea hadde alt annet enn en god dag på jobb mot rivalene Leeds.



– Vi har drømt om dette lenge. For meg er det en drøm som går i oppfyllelse og det viser hvor mye fremgang denne klubben har hatt, sier Brenden Aaronson til Sky Sports.

Etter en åpning på kampen hvor begge lag presset høyt, kom til store sjanser og løp det de maktet, innledet en kjempetabbe av Mendy fire minutter som fikk Elland Road til å gå av skaftet. Samtidig la det grunnlaget for hjemmelagets første seier mot de blå på nesten 20 år.

33. minutter var spilt da Chelsea trillet ballen tilbake til sisteskansen. 30-åringen vurderte sine muligheter for igangsettelsen og brukte tid, det utnyttet Aaronson. Midtbanespilleren stormet mot keeperen og lot seg ikke lure da Mendy prøvde å finte ham ut. Aaronson snappet ballen og satte den enkelt i det åpne målet.

UTSPILT: Aaronson tar innersvingen på Mendy og sender hjemmelaget i ledelsen.

Nesten like enkelt så det ut da kampuret viste 37. minutter. På frispark fra utenfor Chelseas 16-meter pisket Jack Harrison ballen inn i feltet. Der steg Rodrigo Moreno høyest til værs og stusset ballen i det lengste hjørnet.

– Vi la en god taktisk plan mot Chelsea. Vi viste hvor viktig det var å starte sterkt og være nådeløse. Alle var med på det og vi klarte det i den første omgangen, sier Harrison.

I den andre omgangen handlet det for hjemmelaget lenge om å forsvare seg mot en kanonade av Chelsea-sjanser, men de hugget til da de fikk muligheten.

Den kom drøye 20 minutter før fulltid. Daniel James slo inn fra siden til Rodrigo. Spanjolen styrte ballen videre til Harrison som skled inn 3–0 på åpent mål.

Og da det ikke så ut som vondt kunne bli til verre for gjestene, fikk Kalidou Koulibaly sitt andre gule kort i kampen og beskjed om å sette kursen for garderoben.

Dermed sikret Leeds seg sin første seier mot Chelsea siden 28. desember 2002.

For Chelsea sin del ble det en ny tung Premier League-runde etter at de forrige uke hadde seieren så å si i lommen, før Tottenham slo tilbake og sørget for uavgjort. Etter tre kamper ligger London-klubben på 12. plass med fire poeng. Leeds klatrer opp til en annenplass med syv poeng, før samtlige lag har gjort unna den tredje runden.

