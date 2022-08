Haaland hisset på seg 50 000 i sensasjonelt seksmålsdrama

ST. JAMES’ PARK (VG) (Newcastle-Manchester City 3–3) Erling Braut Haaland (22) scoret i et minneverdig oppgjør mot Newcastle.

Newcastle-kaptein Kieran Trippier (31) hadde økt hjemmelagets ledelse til 3–1 med et spektakulært frispark i krysset fra 25 meter da Haaland hamret Manchester City tilbake i kampen med en redusering fra kloss hold en halvtime før slutt. Scoringen er jærbuens tredje på like mange Premier League-opptredener.

Etterpå løp Haaland mot midtstreken før han snudde seg og feiret mot City-fansen på en måte Newcastle-supporterne ble illsinte for.

– Bevegelsen han gjør, vissheten han har om at sjansen kan komme i det området og at han kommer seg dit er grunnen til at han scorer. Det utgjør hele forskjellen. City har aldri hatt dette før i en spiller. Han er for stor. Han er for sterk, kommenterer Sky Sports Andy Hinchcliffe.

– Jeg er skuffet. Når man leder 3-1, i hvilken som helst kamp, så forventer man å vinne. Jeg kan ikke sitte her og si at jeg er glad. Da ville jeg løyet. Det er en veldig god kollektiv og individuell prestasjon av oss. Jeg er veldig fornøyd med spillerne, sier Newcastle-manager Eddie Howe på en pressekonferanse her på St. James’ Park.

Som alle andre til stede søndag kveld var den tidligere Manchester City-spilleren vitne til et sensasjonelt oppgjør. Etter Haalands 2–3-redusering jaktet nordmannen og lagkameratene utligning som sultne okser fra Jæren – med pappa Alfie (49) og investoren Øystein Stray Spetalen (60) sammen på tribunen. Med hodet senket ledet Haaland an i angrepet og skapte rom for Bernardo Silva like etterpå slik at portugiseren kunne utligne til 3–3, etter en helt vanvittig gjennombruddspasning av Kevin De Bruyne.

De første 64 minuttene av oppgjøret hadde inneholdt nesten alt, men dramaet var ikke over. Med et kvarter igjen taklet tidligere City-spiller Trippier, nå Newcastle-kaptein, superstjernen Kevin De Bruyne (31) i knehøyde. Dommer Jarred Gillett (35) trakk raskt opp det røde kortet, mens begge lags spillere flokket seg rundt den australske kamplederen. Etter protester og en videogjennomgang trakk Gillett utvisningen tilbake, og Trippier fikk fortsette på banen.

– Han ville stoppe en kontring. Jeg har ikke sett den igjen på TV. Hvis dommeren så den på video og mente at det ikke var rødt, var det nok ikke rødt. Jeg mente det var en utvisning, men jeg vet ikke, sier Pep Guardiola på en pressekonferanse etter matchen.

Der ble Newcastle-forsvarerens viktigste oppgave å bidra til å hindre Haaland og lagkameratene en ny nettkjenning. 22-åringen fra Bryne, som leverte en imponerende prestasjon, fikk en ny stor sjanse på stillingen 3–3, men et volley-forsøk fra hjørnet av femmeteren gikk like over mål.

– Vi ville kjempe mot dem, og det syns jeg vi klarte hele kampen. City har kvaliteten til å komme tilbake i matchen, men denne prestasjonen viser hvor langt vi er kommet som lag, sier Trippier til Sky Sports.

Newcastle-kapteinen kom gående forbi VG i korridoren under hovedtribunen på vei til intervjuet sammen med banens beste spiller, Allan Saint-Maximin (25). Da holdt Trippier en tale for franskmannen hvor han fortalte at: «Du beviser med denne prestasjonen hva du kan. Du må fortsette på dette nivået».

I timene før kamp fylte supportere gatene rundt St. James’ Park i hjertet av byen. I solen utenfor barene Newcastle Arms, Rosie’s og Shearer’s ble drikken konsumert mens klokken tikket mot avspark.

Inne på den massive arenaen, hvor typer som Newcastle-legendene Jackie Milburn, Malcom Macdonald og Alan Shearer tidligere har gjort seg uforglemmelige, tok Haaland og de andre spillerne oppstilling på et strøkent gressteppe. På tribunene vekslet 52.258 høylytte supportere mellom å stå og sitte under det som umiddelbart ble et intenst oppgjør.

Lagene var de eneste i Premier League som ikke hadde sluppet inn mål så langt i sesongen, men etter at australske Gillett blåste matchen i gang tok det bare fem minutter før City-kaptein Ilkay Gündogan (31) sendte gjestene i ledelsen med et nydelig mottak på en pasning fra Silva etterfulgt av en utagbar avslutning innenfor 16-meteren.

FORBANNET: City-manager Pep Guardiola gestikulerer på dette bildet fra første omgang mot Phil Foden som for andre kamp på rad burde spilt til Haaland i stedet for å avslutte selv.

Starten var perfekt for Pep Guardiolas titteljagende mannskap, men litt etter litt tilrev Newcastle seg kontrollen. Med Haaland som fortvilet tilskuer herjet Saint-Maximin tidvis med City-back Kyle Walker (32), noe som bidro til at «The Magpies» snudde kampen. Først utlignet Miguel Almirón (28) med kneet etter en snau halvtime og bare 10 minutter senere kontret spydspissen Callum Wilson inn 2–1 etter nok en glitrende prestasjon av den franske publikumsyndlingen Saint-Maximin.

– Vi viser hva vi er kapable til. Fremtiden er lys for Newcastle hvis vi kan holde dette nivået. Jeg forsøker bare å vise verden hva jeg kan, sier franskmannen.

I det ballen traff nettet bak utspilte City-stjerner hørte man lyden av over 50.000 seter som klappet sammen da Newcastles patriotiske innbyggere reiste seg og brølte av glede med Wilson løpende foran dem på gresset.

Til pause var troen stor på svart- og hvitfarget suksess, men i andre omgang endret kampen igjen fullstendig karakter.

