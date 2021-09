Nordmannen «oppdaget» stjerneskuddet: – Skal ikke være mulig

Den britiske tennisyndlingen Emma Raducanu (18) fanget hele verdens oppmerksomhet med seieren i US Open. Norske Anders Borg oppdaget tidlig hennes enorme talent.

TIDLIG MØTE: Anders Borg gratulerer den gang 12 år gamle Emma Raducanu med en sensasjonell seier mot langt eldre motstandere.

Borg har arrangert Liverpool International Tennis Tournament i snart 20 år, og det var her han ga Raducanu sjansen og så henne vinne sin første under 18-turnering i karrieren. Da var hun bare 12 år gammel.

– Det var en helt utrolig bragd, forteller han til VG.

Den norske tennisentusiasten så en liten, spinkel jente herje med langt eldre konkurrenter og få et tidlig gjennombrudd. Aldersgrensen for turneringen var egentlig 13 år, men Raducanu fikk delta, vant samtlige kamper og Borg skjønte raskt at han var vitne til et helt spesielt talent.

– Hun hadde en evne til å returnere alt. Hun gjorde få feil, mens de andre gjorde flere uprovoserte feil mot henne, husker han fra turneringen i 2015, også omtalt i Daily Mail.

Borg brenner for å gi unge spillere sjansen til å møte best mulig motstand, men det tilhører sjeldenhetene at 12-åringer vinner slike turneringer.

– Jeg følte at dette var en for fremtiden. Jeg pleier ikke å ta bilde med vinneren under premieutdelingen, men det passet jeg på å gjøre med henne. For jeg hadde en mistanke om at hun kunne bli kjempebra, forteller han.

VANT US OPEN: Emma Raducanu.

Raducanus seier som 12-åring minner Borg om måten briten gikk til topps i US Open i år. Også her, på det aller høyeste nivået, tok hun seg til finalen gjennom ti kamper uten å avgi et eneste sett. For 12 uker siden var hun rangert som nummer 338 i verden, og var ukjent for de aller fleste.

– Det skal ikke være mulig, mener Borg om Grand Slam-seieren, hvor Leylah Fernandez (19) ble beseiret i finalen.

Borg la merke til en helt spesiell personlighet hos Raducanu i ung alder, i tillegg til det åpenbare idrettstalentet. Hun er født i Toronto, vokste opp i London, har kinesisk mor og rumensk far.

– Hun var veldig ydmyk. Hun vant, men tok ikke av. Jeg merket også at hun var intelligent. Hun snakker flytende mandarin og rumensk, og under pandemien, da hun ikke fikk spilt, fullførte hun «A-levels» – tilsvarende siste år på videregående – og fikk bare toppkarakterer. Hun er en veldig intelligent pike som virkelig har satt seg på verdenskartet, sier nordmannen, som tror det er mer i vente fra Raducanu.

Borg fortsetter å satse på de internasjonale juniorturneringene i Liverpool. Andre mente han var «fullstendig gal» da han tok sjansen på å starte turneringen i en offentlig park i den engelske byen, men gjennom årene har en rekke verdensstjerner tatt turen innom.

– Da jeg så Novak Djokovic som 17-åring, skjønte jeg at det var noe spesielt på gang. Du kunne høre det på smellet fra racketen hans, det var noe annerledes, forteller Borg om verdensenerens visitt i 2005. Caroline Wozniacki og Eugenie Bouchard har også spilt i turneringen.

Borg mener det er avgjørende at talenter, som Raducanu, får møte god motstand tidlig. Han satser også på tilsvarende juniorturneringer i Norge, og har planlagt flere i Oslo, samt i Stavern og Sandefjord.

– Det er viktig å arrangere disse juniorturneringene, for det gir en perfekt plattform til å konkurrere mot internasjonale spillere. Det er den eneste måten å merke hvilket nivå man er på. Under hver turnering tenker man «kanskje har vi den neste Raducanu?», sier han.

