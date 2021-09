Cupfiasko for Solskjær: Slått ut av ligacupen

(Manchester United – West Ham 0–1) For første gang vant David Moyes en kamp som manager for bortelaget på Old Trafford. West Ham tok seg videre til fjerde runde i ligacupen.

forrige









fullskjerm neste UT OG VIDERE: Ole Gunnar Solskjær og Manchester United er slått ut av ligacupen. 1 av 6 Foto: JASON CAIRNDUFF / REUTERS

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

Manchester United har ikke vunnet et trofé under Ole Gunnar Solskjær, og det etterlengtede trofeet vil heller ikke denne sesongen komme i ligacupen, turneringen naboen Manchester City har vunnet fire år på rad.

– Det var en dårlig start igjen. Vi prøvde å gjøre det vi kunne for å komme tilbake, men det var ikke nok, sier Solskjær til V 4 etter kampen.

– Hver kamp er veldig, veldig viktig, men skal du rangere turneringer og konkurranser, så ser du at vi roterer i dag. Vi tenker litt lenger enn bare den neste kampen. Som spiller vant jeg aldri denne turneringen her, og det har kanskje noe med det å gjøre – at vi her i klubben har hatt tradisjon å gi muligheten til dem som ikke har spilt nok, sier nordmannen.

Søndag vant Manchester United borte mot nettopp West Ham, men til onsdagens kamp valgte Ole Gunnar Solskjær å bytte ut hele laget. Spillere som Paul Pogba, Harry Maguire og David de Gea var ikke med i kamptroppen, mens Bruno Fernandes og Mason Greenwood var blant spillerne som startet på benken.

Les også Ronaldos elleville årsinntekt: Over én milliard kroner

Om det var på grunn av de elleve byttene eller ei, så var det West Ham som kom best i gang og tok fortjent ledelsen da Manuel Lanzini bredsidet inn kampens eneste mål etter ti minutter.

Manchester United ble trolig snytt da Jesse Lingard ble revet ned av Mark Noble like etter, og etter hvert i den andre omgangen kastet Ole Gunnar Solskjær stadig flere av angrepsstjernene inn i håp om en utligning. Istedenfor var det West Ham som var nærmest en scoring mot slutten, men hverken Andrij Jarmolenko eller Noble klarte å få ballen i mål.

Det gjorde likevel lite til slutt, for West Ham holdt unna helt til kampslutt og er med det videre til fjerde runde i ligacupen.

– Alt i alt var det en strålende kveld for West Ham, og det var en fantastisk kveld for meg selv. Seirer borte mot Manchester United kommer ikke ofte, sier Noble, som bommet på straffespark på overtid mot Manchester United i søndagens tap, til Sky Sports.

forrige



fullskjerm neste AVGJØRELSEN: Mark Noble jubler etter Manuel Lanzinis scoring. 1 av 3 Foto: OLI SCARFF / AFP

Old Trafford har vært en svært vanskelig arena å komme til for David Moyes. Skotten fikk i underkant av ett år i sjefsstolen i 2013/14-sesongen, og hverken før eller etter har han lyktes i stor grad.

Totalt 15 ganger hadde han ledet bortelaget på Old Trafford før onsdagens kamp, noe som hadde endt med ti tap og fem uavgjort.

Onsdagens kamp var den niende til Moyes mot Manchester United etter sparkingen (hjemme og borte). På de åtte første hadde det blitt seks tap og to uavgjort, hvor det siste tapet kom på søndag etter et overtidsdrama på London Stadium.

På det niende forsøket etter sparkingen kom den første seieren mot Manchester United for Moyes.

Fakta Slik spilles den fjerde runden i ligacupen Chelsea – Southampton

Arsenal – Leeds

Stoke – Brentford

West Ham – Manchester City

Leicester – Brighton

Burnley – Tottenham

QPR – Sunderland

Preston – Liverpool Les mer

I de andre kampene i ligacupen onsdag vant Brighton 2–0 mot Swansea, Arsenal – uten Martin Ødegaard – vant 3–0 hjemme mot Wimbledon og Leicester vant 2–0 borte mot Milwall, mens Chelsea og Tottenham er videre etter å ha slått henholdsvis Aston Villa og Wolverhampton etter straffesparkkonkurranse.