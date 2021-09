Langer ut mot Martial etter cupfiaskoen: – Provoserende å se på

Den franske spissen Anthony Martial (25) er nok en gang offer for kritikk etter en svak prestasjon mot West Ham. Han forsvares av manager Ole Gunnar Solskjær.

DEPPING: Anthony Martial (t.v.) og Eric Bailly etter 0–1-tapet for West Ham i ligacupen.

– For meg viser spilleren med hele sin tilstedeværelse og kroppsspråk at han ikke ønsker å være der, mener Viaplay-ekspert Uwe Rösler i studio etter kampen.

Ole Gunnar Solskjær byttet ut samtlige elleve da spillere til ligacupoppgjøret mot West Ham, som Manchester United tapte 0–1.

Der fikk blant andre Anthony Martial en sjelden sjanse da Solskjær benyttet muligheten til å hvile Cristiano Ronaldo samtidig som Edinson Cavani er ute med skade.

– Jeg beundrer Ole Gunnar fordi han er en veldig god «mann-til-mann-manager». Han sa at de ikke manglet innsats, men jo, dere spilte med én mann mindre i dag. Martial manglet viljen til å vinne denne kampen, mener Rösler.

MISLYKKET: Anthony Martial kommer til en sjanse fra spiss vinkel, men får ikke ballen i mål.

Tyskeren får støtte fra kollega Andrine Hegerberg.

– Og ikke nok med det, jeg synes det påvirker laget rundt også. Etter hvert er han ikke med på å få en pasning engang. Det ser ut som det er pasningsfeil fra andre spillere, så han dreper rytmen totalt når de prøver å sette opp litt spill, sier Hegerberg – og legger til:

– Det her var faktisk provoserende å se på, for å være helt ærlig.

På pressekonferansen etter kampen fikk Ole Gunnar Solskjær også spørsmål om hva han syntes om Martials prestasjon.

– Jeg synes ikke det er rettferdig å gå inn på individuelle prestasjoner. «Anto» var som resten av laget. Vi spilte til tider fin fotball, men manglet det siste lille og han vet hva vi ønsker av ham. Han fortsetter å jobbe og kommer til å få muligheter, sier han, sier Solskjær.

FORTVILET: Anthony Martial kom ikke på scoringslisten mot West Ham.

Martial slet med å gjøre seg positivt bemerket i en kamp Manchester United tapte til tross for 27 skudd i løpet av 90 minutter. Manuel Lanzini ble matchvinner for West Ham.

– Spillere har sånne kamper i blant, men etter min mening har Martial aldri virkelig møtt opp i Manchester United. Han har aldri fått ut sitt ordentlige potensial, sier Rösler.

Solskjær mener at ligacupen er den minst viktigste turneringen de deltar i denne sesongen.

– Hver kamp er veldig, veldig viktig, men skal du rangere turneringer og konkurranser, så ser du at vi roterer i dag. Vi tenker litt lenger enn bare den neste kampen. Som spiller vant jeg aldri denne turneringen her, og det har kanskje noe med det å gjøre – at vi her i klubben har hatt tradisjon å gi muligheten til dem som ikke har spilt nok, sier Solskjær til V4.

