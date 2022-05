Ruud spilte motstanderen til vanvidd: Klar for kvartfinale i French Open

PARIS (VG) (Ruud–Hurkacz 6–2, 6–3, 3–6, 6–3) Casper Ruud (23) tvang Hubert Hurkacz (25) i kne, for nordmannen lyktes med absolutt alt i tre av fire sett.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Casper Ruud er klar for sitt livs første kvartfinale i en Grand Slam. Foran rundt 9000 tilskuere var han helt suveren fra første ballberøring og i to sett, eller i cirka 90 minutter. Så skapte Hurkacz litt spenning i tredje sett før Ruud avgjorde i fjerde. Hurkacz sto imot to matchballer på sin egen serve, men etter to timer og 30 minutter var det gjort da Ruud avgjorde på egen serve.

Med en kvartfinale i siktet entret Ruud arenaen med enorm selvtillit under solen på Court Susanne Lenglen. Han traff på alt, server, lange baller, korte baller, returer. Alt gikk inn. Ruud må ha hatt en eventyrlig følelse, han var så mye bedre enn Hurkacz at han kontrollerte alt som skjedde. Returene til Ruud var fabelaktig.

– Det føles fantastisk. Det har vært et av de store målene i år. Jeg vet ikke hvorfor, men i år føler jeg meg mer erfaren og klar for å spille fem sett. Jeg har vel blitt ett år eldre, tiden flyr, sier Casper Ruud i et intervju vist på Eurosport., sier Ruud til arrangøren om å skulle spille kvartfinale i Grand Slam.

I PARIS: Casper Ruud i fjerde runde i French Open.

I kvartfinalen møter Ruud danske Holger Rune eller greske Stefanos Tsitsipas. Det er første gang Ruud spiller en kvartfinale i en Grand Slam-turnering. Han har tidligere spilt en fjerderundekamp i Australian Open for halvannet år siden.

Hurkacz kom til kampen mot Ruud uten å ha tapt et eneste servegame eller et eneste sett, i første sett mot nordmannen tapte han to servegame og settet.

French Open med Casper Ruud vises på Discovery +, samt Eurosport Norge og MAX.

I andre sett brøt Ruud serven til polakken igjen. Horkacz var tydelig frustrert. Serven er Hurkacz styrke, men Ruud leverte en rekke suverene server selv, i andre sett hadde de to serveess hver.

MOTSTANDER: Hubert Hurkacz er ranket som nummer 13 i verden.

I tredje sett bød Ruud på litt ekstra show for publikum, han forsøkte å ta en retur mellom benene. Den ble for lang, men Ruud smilte og fikk enorm respons fra publikum.

Men på stillingen 3–2 til Hurkacz i det tredje settet tok polakken omsider en lang ballveksling hjem. Han fikk den litt i gave fra Ruud som kunne satt ballen inn selv, men slaget til Hurkacz var godt og da endelig smilte polakken, og han fikk i gang publikum. Hurkacz økte til 4–2 og knyttet neven og fridde til publikum. Og da snudde det litt. Hurkacz ble blidere og spillet bedre. Det tredje settet tilhørte 25-åringen fra Wrolclaw.

Hver gang Ruud spilte på den siden av nettet hvor pappa Christian Ruud satt tittet han opp på faren sin, det ble mange små nikk og nikk tilbake. På stillingen 1–1 i tredje sett, var blikket til Casper Ruud opp på faren litt mer oppgitt. Men han slo tilbake.

Ruud har et langt større repertoar enn polakken på grus og det er nesten utrolig å se hvor uendelig mye mer bevegelig Ruud var. Polakken sto rett og slett mye stille og serverte Ruud.

Polske Hurkacz er ranket som nummer 13 i verden, etter at han blant annet spilte seg til semifinale i Wimbledon i fjor. Ruud var favoritt foran kampen, selv om Hurkacz har imponert på grusen i Paris. Polakken er hard court-spesialist, mens 23-åringen fra Snarøya så langt i karrieren har vært best på grus.

Ruud har åtte seire på ATP-touren, alle er kommet i ATP 250, syv av dem har han tatt på grus.

Etter å ha røket ut i tredje runde tre år på rad, ble «forbannelsen» brutt for Ruud i år.

Tirsdag møter Rafael Nadal og Novak Djokovic hverandre i kvartfinale, mens Aleksander Zverev møter fenomenet Carlos Alcaraz.