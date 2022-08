Europa League-trekningen: Arsenal og Ødegaard kommer til Aspmyra

Bodø/Glimt får knalltøff motstand i Europa League. Arsenal, PSV og Zürich kommer på besøk på Aspmyra.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

– Fantastisk trekning! Jeg er superfornøyd, selv om det selvfølgelig kunne vært mye svakere muligheter sportslig, sier Glimt-kaptein Ulrik Saltnes til VG.

Gultrøyene møter engelske Arsenal, nederlandske PSV og sveitsiske Zürich i gruppespillet i Europa League. Også klubblegenden Runar Berg jubler for trekningen.

– Det er en drømmetrekning for Glimt og for fansen. Det var omtrent optimalt. Alle motstanderne er attraktive lag og det er enkelt for supporterne å komme seg på bortetur til de landene, sier Berg, som jobber i markedsavdelingen til klubben.

En ekstra bonus opp i det hele er at Norges landslagskaptein Martin Ødegaard og hans Arsenal kommer på besøk til Nordland.

– Jeg husker da han var 15 år og spilt for Strømsgodset, og jeg har nesten aldri sett en så god spiller på Aspmyra. Nå kommer han tilbake som kaptein for Arsenal som leder Premier League. Det er virkelig artig at han har tatt steget til verdenseliten, så får jeg håpe at han er litt dårligere nå enn for Strømsgodset den ganger, fleiper Berg.

DEN GANG DA: Martin Ødegaard på Aspmyra med Strømsgodset i 2014. Nå kommer Ødegaard tilbake til nord.

Bodø/Glimt var svært nære et sensasjonelt gruppespill i Champions League, men i playoffen mot Dinamo Zagreb sa det stopp i ekstraomgangene på bortebane i Kroatia.

Nordlendingene er imidlertid kvalifisert for Europa League, en annen av Europas mest prestisjefulle klubbturneringer, og fredag ble gruppene trukket.

Gruppene i Europa League:

Gruppe A: Arsenal, PSV, Bodø/Glimt, Zürich.

Gruppe B: Dynamo Kiev, Rennes, Fenerbache, Larnaca.

Gruppe C: Roma, Ludogorets, Real Betis, Helsinki.

Gruppe D: Braga, Malmö, Union Berlin, St. Gilloise.

Gruppe E: Manchester United, Real Sociedad, Sheriff, Omonoia.

Gruppe F: Lazio, Feyenoord, Midtjylland, Sturm Graz.

Gruppe G: Olympiacos, Qarabag, Freiburg, Nantes.

Gruppe H: Røde Stjerne, Monaco, Ferencvaros, Trabzonspor.

– Alle kampene i Europa er tøffe, det viste Zagreb-kampene. Men det blir tøft for lagene som skal møte Glimt også. De står ikke tilbake for noen av disse lagene. Glimt har vært fantastiske på Aspmyra i flere år, spesielt i Europa, sier Berg.

KAPTEIN: Ulrik Saltnes (i midten) er fornøyd med trekningen i Europa League.

Fakta Pottene i trekningen Pot 1: Roma, Manchester United, Arsenal, Lazio, Braga, Røde Stjerne, Dynamo Kiev, Olympiacos. Pot 2: Feyenoord, Rennes, PSV, Monaco, Real Sociedad, Qarabag, Malmö Ludogorets. Pot 3: Sheriff, Betis, Midtjylland, Bodø/Glimt, Ferecvaros, Union Berlin, Freiburg, Fenerbache. Pot 4: Nantes, HJK, Sturm Graz, AEK Larnaca, Omonoia, Zürich, St. Gilloise, Trabzonspor. Les mer

Kl. 14.30 får vi også vite hvem Molde møter i gruppespillet i Europa Conference League.