Antony jaktes av United: – Elsker rampelyset og har mentaliteten til å takle det

Brasilianske Antony (22) kobles stadig tettere til Manchester United, som skal være villig til å bla opp nærmere én milliard for Ajax-stjernen.

MÅL-JUBEL: Ajax-kanten Antony feirer 2–1-scoringen mot Groningen 14. august i år.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

– Noen gjemmer seg, men han er en type som elsker oppmerksomhet. Og er det ett sted du får oppmerksomhet, er det i United – på godt og vondt. Antony elsker rampelyset og han har mentalitet til å takle det, sier Viaplay-kommentator Paul Thomas Clay, som følger nederlandsk fotball nøye.

Ifølge The Athletic er United trygge på å lande Antony før overgangsvinduet stenger 1. september. Uniteds bud på 80 millioner euro skal ha blitt avslått, mens det nå hevdes av 94 millioner euro – drøye 900 millioner kroner – er en sum begge parter kanskje kan leve med.

Den 22 år gamle driblekanten skal ha bestemt seg for en gjenforening med United-manager Erik ten Hag. Ifølge De Telegraaf har han gitt Ajax beskjed om at han vil bort, og den italienske reporteren Fabrizio Romano har meldt at det allerede er enighet om en femårskontrakt.

– Først og fremst er han en tilrettelegger. Han skaper ubalanse, og kan dra av to-tre mann med samme finte, sier Paul Thomas Clay – som kan legge frem videobevis på den påstanden:

Antony Matheus dos Santos, kjent som Antony, spilte seg gjennom São Paulo-systemet fra 10-årsalderen, før han ble klar for Ajax dagen før sin egen 20-årsdag.

Allerede som 19-åring ga han ut bok, en slags selvbiografi om det å takle presset som ung og talentfull fotballspiller i Brasil.

– Han kan se ut som en partyboy, men han er smart. Han er bevisst sin rolle og sin plass, og han vet at Ajax ikke kan si nei til et tilbud på rundt én milliard, sier Clay.

Antony er uten tvil en artist i Ajax, der han har gjort det meste på to sesonger: To ligamesterskap, en cuptittel og gode prestasjoner i Europa. Han er best med venstrefoten, men spiller til høyre. 22-åringen har ni landskamper og to mål for Brasil.

– En type, hvis man kan kalle ham det. Det er en fyr med mye følelser og «attitude». Noen har en profesjonell distanse til fotballen, men for ham betyr det litt ekstra.

Her herjer han med Groningen i andre serierunde:

– Trenger United Antony når de allerede har Sancho?

– I mine øyne er Antony mer kreativ og uforutsigbar. Han har kanskje dypere daler, men han har definitivt høyere topper. Han gjør oftere uventede ting enn Sancho.

PS! United kobles også til en annen kantspiller i Nederland, PSVs Cody Gakpo. – Jeg er veldig avslappet med tanke på det. Det har vært rykter om ham i åtte uker, og vi har ikke sett at han har endre seg, uttalte nylig PSV-manager Ruud van Nistelrooy på en pressekonferanse.

ANTONY-JUBEL: Ajax-spilleren jubler for scoring mot Feyenoord i mars.

Publisert Publisert: 25. august 2022 17:16