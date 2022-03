Champions League: Sponsor tett på Putin kastes ut

Det europeiske håndballforbundet (EHF) kutter ut all profilering av den russiske hovedsponsoren Delo i Champions League for kvinner. Avgjørelsen er tatt etter press fra blant annet Norges Håndballforbund. Vipers savner en offentliggjøring fra EHF.

UT MED DELO: Den russiske sponsoren Delo skal ikke lenger være knyttet til Nora Mørk, Vipers og kvinnenes Champions League.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Nora Mørk & co. har spilt med Delo-logoen på venstre skulder. Transport- og logistikkgiganten styres av den styrtrike russiske håndballpresidenten Sergej Sjisjkarjov (53). Han er også boss for det meste i Champions League-klubben CSKA Moskva. Sjisjkarjov er nær nabo til det påståtte Vladimir Putin-palasset ved Svartehavet.

EHFs kommunikasjonssjef Thomas Schöneich bekrefter avgjørelsen i en E-post til VG:

«Det europeiske håndballforbundet og dets markedsføringsselskap, EHF Marketing GmbH har – etter interne vurderinger og en informasjonsprosess med partneren – valgt å spille de resterende kampene til EHF Champions League Woman uten tilstedeværelse av konkurransens tittelpartner, Delo Group».

Turneringen heter dermed ikke lenger «Delo EHF Champions League kvinner», men «EHF Champions League kvinner». Den russiske sponsoren fjernes fra draktene, gulvreklame, LED-board, kuber og alt øvrig reklamemateriell i forbindelse med Champions League-avslutningen. Den innledes med playoff for kvartfinale kommende lørdag.

– Vi er glad for dette, men vi savner en tydelig utmelding fra EHF, sier Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad til VG. Han opplyser at klubben har fått «streng beskjed» om å fjerne alt som profilerer hovedsponsoren.

Men EHF har ennå ikke meldt nyheten på sin egen hjemmeside. VG har spurt om bakgrunnen for dette, men har ikke fått svar.

– Jeg håper at det også kommer et tydelig politisk statement på dette fra EHF så dette ikke bare blir fjernet i smug, sier Gjekstad. Vipers spiller kvartfinale mot Krim fra Slovenia eller ungarske Ferencvaros i 30. april og 7. mai.

NABOER: Håndballpresident Sergej Sjisjkarjov og Russland-president Vladimir Putin skal være nære naboer ved Svartehavet. Her feires de russiske håndballjentene etter OL-gullet i 2016.

Den russiske håndballpresidenten tilhører Vladimir Putins parti Forente Russland og satt i parlamentet fra 1999 til 2011. Han har i tillegg som jurist skrevet mange lovforslag for Dumaen. Sergej Sjisjkarjov har ledet håndballforbundet siden 2015 og fikk etter kvinnelagets OL-gull for seks år siden en æresbevisning av Putin.

Han regnes ifølge håndball Planet for håndballsportens rikeste mann.

Sjisjkarjov har ledet flere russiske selskaper og startet for snart 30 år siden transport og logistikkselskapet Delo. Ifølge Forbes var den russiske håndballederen i 2020 god for over 600 milliarder kroner. Delo er den eneste sponsoren som har hatt navnet sitt direkte knyttet opp til en av håndballens seks europacuper.

Norges Håndballforbund har styrevedtak på at den russiske sponsoren må ut etter Russlands invasjon av Ukraina.

– Dette er noe vi synes er veldig fint og noe vi har bedt om. Det er viktig at idretten reagerer sammen og samtidig i forhold til Russland akkurat nå, sier håndballpresident Kåre Geir Lio til VG.

Han er nå opptatt av at Delo ikke skal tas inn igjen sponsor. Russerne har sponset turneringen siden 2019 og inngikk sist sommer en ny avtale for denne sesongen.

– Vi ønsker at denne avtalen skal avsluttes og ikke pauses. For oss er det viktig at det ikke er noe materielt innhold i avtalen lenger, sier Lio.

EHF bekrefter at denne sesongen har vært Delos siste som sponsor for Champions League.

– Det er ingen ekstra sesonger, skriver EHFs kommunikasjonssjef i i E-posten til VG.

Norges Håndballforbund mener at man ikke kan se bort fra at logistikkselskapet kan bidra til den russiske krigsmaskinen.

– Vi vet at Sjisjkarjov er tett på Putin og vi vet at Delo driver med tjenester Putin er avhengig av, har Kåre Geir Lio tidligere sagt til VG. Han har møtt russeren mange ganger i internasjonale sammenhenger.