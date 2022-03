Schumacher-krasjen: Pris 8 millioner

Mick Schumacher kom fra den voldsomme Formel 1-krasjen nær uskadd, men ifølge Haas-stallens karismatiske sjef Günther Steiner vil det koste flesk å reparere bilen: Opp mot åtte millioner kroner.

PINNEVED: Mick Schumacher kom fra denne krasjen i Saudia Arabia siste helg nærmest uskadd. I motsetning til bilen hans.

Publisert Publisert Nå nettopp

– Jeg tror kostnaden blir temmelig høy, fordi hele hjulopphenget er ødelagt - bortsett fra venstre del foran. Det er noe igjen der. Resten er bare karbonstøv, sier Haas-sjefen til motorsport.com.

På spørsmål om pris, svarer Günther Steiner at han ikke er helt sikker. Han rader imidlertid opp en rekke komponenter som «gone», og kommer etter en tenkepause frem til 500.000 til en million dollar. Etter dagens valutakurs tilsvarer det drøyt fire millioner til 8,6 millioner kroner.

Mick Schumacher (23) ble fraktet til sykehus etter sin krasj under kvalifiseringen i Saudi Arabias Grand Prix-løp sist helg. Schumacher, sønn av Formel 1-legenden Michael Schumacher - som ble livstruende skadet i en skiulykke i 2013 - mistet kontroll over bilen i sving nummer ni (ifølge motorsport.com ved utgangen av sving 10). Schumachers ukontrollerte ferd i Haas-bilen endte i en sikkerhetsmur.

STYKKEVIS OG DELT: Ryddemannskapet på Jeddah-banen i Saudi Arabia feier bort restene av Mick Schumachers Haas-bil.

Ifølge Viaplay ble Schumacher utsatt for 35 G i sammenstøtet. Hastigheten gjennom sving ni i Jeddah skal ifølge Mercedes-fører Lewis Hamilton være over 270 kilometer i timen.

Noen timer senere snakket Sveits-fødte Schumacher imidlertid med sin mor Corinna over telefon. Han publiserte også en «jeg er helt ok»-melding til sine følgere på Instagram.

– Det er et tap. Det er noe du bare må håndtere. Dette er åpenbart noe jeg ikke har lyst til at skal skje mange flere ganger, sier Günther Steiner.

Med tanke på krasjen og kostnadstaket han må forholde seg til.

Schumachers åtte millioner-krasj skal ikke ha påført Haas-teamet alt stor økonomisk slagside. Isolert sett. Problemet for Steiner er at risikoen for repriser er høy og kostnadene knyttet til en krasj svært variabel.

– Med to eller tre av denne typen, er potten for uforutsette utgifter borte, sier han.

Neste Grand Prix-runde i Formel 1 er i Melbourne i Australia 10. april. Günther Steiner uttaler til Channel 4 (ifølge CNN) at Haas kommer til å stille med to biler på startstreken også i det løpet.