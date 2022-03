Ruud vant verdenscupen sammenlagt: – Stolt av meg selv

Birk Ruud (21) fullførte en fantastisk sesong med å vinne lørdagens slopestyle-konkurranse og sikret med det sammenlagtseieren i verdenscupen.

– Det var utrolig deilig å avslutte på topp. Tre av tre verdenscupseire og OL-gull. For en sesong, det har vært helt fantastisk. Jeg har jobbet hardt og stått på, og jeg er stolt av meg selv, sier Birk Ruud til VG.

I sesongavslutningen i sveitsiske Silvaplana lørdag gikk Ruud til topps med 94,50 poeng, foran amerikanske Mac Forehand og sveitsiske Andri Ragettli.

Med det vant Ruud verdenscupen i friski sammenlagt, 76 poeng foran Ragettli. Det skjedde kun en drøy måned etter at han tok OL-gullet i Big Air i Beijing.

– Hvordan har det vært å motivere seg etter OL?

– Jeg har vært god til å koble av. Flink til å nullstille og til å se videre mot nye muligheter etter OL. Jeg tror det avgjørende er at jeg trives med meg selv og i eget hode. Det har gjort at jeg har klart å gjøre det. Nå kunne bare sesongen fortsatt og fortsatt, sier Ruud.

LUFTIGE SVEV: Birk Ruud underveis i slopestyle-konkurransen i de sveitsiske alpene.

– Det har vært et stort mål å ta «kula». Med den og OL-gullet, pluss fire av fem verdenscupkonkurranser på pallen denne sesongen, er jeg så stolt av resultatene. Nå skal jeg komme meg hjem til familien og kose meg.

Men det har også vært en utfordrerne sesong for 21-åringen.

I april i fjor døde faren Øivind Ruud av kreft, og etter OL-gullet i februar hilste han til faren.

– Det har vært helt avgjørende med støtten jeg har. Stor respekt til friski-landslaget, familie og vennene mine for den siste tiden. Og til meg selv – for med et sterkt hode kommer man langt, sier Ruud.

Etter lørdagens triumf har Ruud vunnet det meste innenfor friski, og han kan nå fylle premieskapet med OL-gull, verdenscupkula og et par X Games-gull.

Likevel kan han forsikre om at han har mange år igjen av karrieren.

– Jeg liker å drømme stort. Det er mange ting i dette miljøet som frister. Jeg skal uansett gunne på til jeg er 30 med konkurranser. Så har jeg noen andre planer jeg vil utvikle på siden, sier Ruud, som også har planene når han tar seg ferie.

– Jeg har lyst til å bli bedre på surfing. Jeg har litt morsomme events jeg skal gjøre før snøen smelter.