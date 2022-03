Haalands sjef til VG: – Det er ikke så enkelt for ham

MAINZ (VG) Erling Braut Haaland er ønsket av verdens største klubber. Borussia Dortmund-trener Marco Rose (45) mener stjernestatusen kan være vanskelig å takle for en 21-åring.

GODT FORHOLD: Dortmund-trener Marco Rose ga Erling Braut Haaland en klem etter seieren over Mainz onsdag kveld.

– Det er masse som skjer rundt han. Erling er virkelig en stjerne. Det er ikke så enkelt for ham. Jeg tror ikke det er bra for ham å lese for mye i mediene. Han må bare fokusere på jobben sin. Det er ikke enkelt. Og han lærer fortsatt, sier Rose til VG.

Real Madrid, Manchester City og Barcelona skal alle ønske seg nordmannens underskrift. Dortmund-treneren forteller at han har en åpen og god dialog med Haaland om situasjonen.

– Jeg vet ikke hva han vil gjøre, men vi i klubben er avslappet. Nå håper jeg bare at han holder seg frisk, forbedrer formen og er tilbake for fullt etter landskampene, sier Rose.

STJERNE: Fotokameraene fulgte Haaland tett både før, under og etter kampen mot Mainz.

Onsdag kveld var Dortmund i trøbbel borte mot Mainz 05. På benken satt Haaland. Etter å ha blitt skadet 22. januar, forsøker Rose å passe på at nordmannen ikke hastes tilbake på en måte som øker sjansen for nye problemer.

På stillingen 0–0 var det 10.-plasserte Mainz som kjørte det intense oppgjøret mot titteljagende Dortmund. Da kampuret nærmet seg 57 minutter, hadde Rose kikket bort mot Haaland flere ganger.

Den tyske treneren kunne ikke sette inn spissfenomenet fra Norge for tidlig med tanke på belastningen – men med en drøy halvtime igjen fikk Haaland klarsignalet.

Jærbuen tok av seg treningsjakken, mottok en klem fra Rose og entret banen foran øynene på 25.000 tilskuere. Til venstre for Mainz-målet jublet Dortmund-supporterne. Det føltes som om håpet var tent.

OKSEN FRA JÆREN: Braut Haaland entret banen med 33 minutter igjen å spille i Mainz.

På gresset så lagkameratene plutselig ut som de hadde fått injisert ny energi og selvtillit rett i blodårene.

Mainz-forsvaret måtte ta helt andre forholdsregler. Haaland representerte en umiddelbar trussel både i bakrommet og i boksen, noe som var med på å endre kampens karakter.

– Erling har en fysisk tilstedeværelse. Du ser reaksjonen til alle supporterne våre. Det er viktig for oss å ha han tilbake på banen. Han ser bedre og bedre ut. Jeg tror folk i Norge også er glad. For det er snart landskamper, sier Dortmund-sjefen.

NYTER STOR RESPEKT: Mainz-kaptein Moussa Niakhaté ønsket Haaland velkommen på banen etter 57 minutter.

Tre minutter før full tid utnyttet også Axel Witsel en mulighet på et frispark fra Giovanni Reyna og styrte inn seiersmålet. Det brakte gultrøyene fire poeng bak serieleder Bayern München i kampen om ligatittelen med åtte runder igjen å spille.

– Det er godt å ha Erling tilbake. I denne kampen fikk han enda flere minutter. Vi får se hva treneren vår velger å gjøre fra start neste kamp, men nå er Erling klar igjen, gliser matchvinner Witsel overfor VG.

– Den siste delen av matchen var vi bedre. Vi spilte vårt spill og skapte sjanser, er belgierens oppfatning.

SCORET: Axel Witsel feiret heftig etter vinnermålet mot Mainz. Felix Passlack, Jude Bellingham og Haaland jublet med belgieren.

Rundt 40 minutter etter kampslutt kom Haaland ut fra «gäste»-garderoben på MEWA Arena. Med skulderlangt, nydusjet hår passerte 21-åringen pressesonen. Han beklaget overfor VG at han ikke stilte til intervju før han gikk raskt videre.

Etter det VG har grunn til å tro, vil en utkjøpsklausul på 75 millioner euro i nordmannens kontrakt bli utløst til sommeren. Real Madrid, Barcelona og Manchester City skal alle ønske seg underskriften hans.

Det er bare i overkant av tre år siden Haaland forlot Molde og debuterte for Red Bull Salzburg i Østerrike. Mannen som var treneren hans der, er den samme som er sjefen hans i Dortmund.

PUBLIKUMSYNDLING: Haaland takket fansen etter seieren.

Til tross for Haalands penger og verdensomspennende berømmelse, har tyske Rose en klar opplevelse av at unggutten ikke har endret seg.

– Jeg ble kjent med ham i Salzburg. Jeg må si det, han har ikke forandret seg på noen måte. Han er fortsatt Erling, forteller Rose.

– Uten oppveksten på Bryne hadde jeg ikke vært her jeg er i dag. Vi har hatt et spesielt miljø der. Det har bidratt til at jeg alltid har tenkt at jeg ikke skal tro at jeg er noe. Jeg har vært ydmyk, jobbet hardt og ikke tenkt så mye på andre ting, har Haaland fortalt VG tidligere.

Dortmunds neste kamp er borte mot Köln førstkommende søndag. Deretter skal Haaland til Norge for Ullevaal-møtene med Slovakia og Armenia henholdsvis 25. og 29. mars.

I mellomtiden kan verden få svaret på hvilken klubb Haaland skal spille for i fremtiden.