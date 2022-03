Iversen gir seg: – De trenger en annen type trener

Ole Morten Iversen (63) tror langrennsdamene ønsker seg en mer ungdommelig og mer entusiastisk landslagstrener.

PAKKER SAMMEN: Ole Morten Iversen slutter som landslagstrener for langrennsdamene. Her på Gardermoen på vei til OL i Beijing. .

Etter fire år som damelandslagstrener takker Ole Morten Iversen for seg og går tilbake til lærerjobben på Meråker videregående skole.

Før jul tok han beslutningen. Dette var hans siste sesong.

– Men jeg ville ikke ha noe styr rundt det før OL var ferdig, sier Iversen.

Derfor holdt han avgjørelsen for seg selv. Den første som fikk vite om den var kollega Ola Vigen Hattestad, så ga han beskjed til langrennssjef Espen Bjervig. Tirsdag fortalte han om beslutningen til langrennsdamene på et teamsmøte.

Iversen avslutter landslagstrenerkarrieren med tre OL-gull til Therese Johaug. Samtidig ble det OL med mye støy rundt kommunikasjonen.

– Mye av kritikken rundt uværet som har vært rundt uttak og kommunikasjon tar jeg virkelig til meg. Kommunikasjonen er ikke blitt håndtert godt nok. Men jeg er ikke villig til å ta den alene, det må vi ta sammen, sier Iversen til VG.

Ragnhild Haga, Anne Kjersti Kalvå og Maiken Caspersen Falla har uttrykt at de mener kommunikasjonen og forberedelsene til OL ikke var gode nok. Haga sa i begynnelsen av mars at det er en «bruk og kast»-mentalitet blant langrennsledelsen.

– Vi har hatt så mange år med medgang, så blåste det opp til uvær i Seiser Alm og vi ble virkelig utfordret på hvor stødig vi står, og vi var ikke godt nok rigget for det uværet som kom. Så organisasjonen må rydde opp litt, sier Iversen.

Han mener også de har fått ufortjent mye kritikk i det siste. Men at det har vært en del av jobben å stå i det, selv om han har opplevd det litt urettferdig. Han oppfordrer sin etterfølger til å være åpen og tilgjengelig, selv om det koster litt.

Iversen vil ikke mene så mye om hvem som skal overta etter ham, men han registrerer at hans tidligere elev ved Meråker videregående, Marthe Kristoffersen, blir nevnt.

– Jeg har etterlyst damer, det er for mange karer i jobbene her. Jeg tener det er to krav til den nye treneren: Ung og energisk. Jeg vet jentene vil ha litt mer ungdommelig entusiasme enn jeg kunne gi, ikke fordi jeg er gammel, men fordi jeg har en litt annen måte å være trener på, sier 63-åringen og ler litt.

Maiken Caspersen Falla er blant dem som har etterlyst en kvinnelig trener, mens Heidi Weng har foreslått Martin Johnsrud Sundby.

Iversen mener landslagstrenerjobben ble litt for mye logistikk og tilrettelegging. Han ville gjerne vært tettere på i treningen og hatt større påvirkning.

– Sånn det er kan ikke jeg gjøre en god nok jobb i forhold til hvilke forventninger jentene har. De vil ha mer fart, energi og entusiasme. De har nok savnet en mer pågående trener. Jeg er mer han som er trygg og god, sier Iversen til VG.

– Så du danset for lite på bordet?

– Kanskje jeg gjorde det. Men jeg vet ikke om det hadde holdt om jeg gjorde det, svarer Iversen og ler.

HEIA SVERIGE: Ole Morten Iversen har også vært landslagstrener for Sverige. Her fra den jobben under Tour de Ski i 2017.

Han er strålende fornøyd med å få fire år som landslagstrener i Norge og tidligere to i Sverige. Han fikk med seg eventyrlige dager i Seefeld i 2019 da VM-gullene og medaljene rant inn. Oberstdorf-VM ble en ny triumfferd for Therese Johaug og gull på stafetten.

Iversen avsluttet landslagstrenerjobben med tre OL-gull for Johaug i Beijing. Sist helg tok Johaug farvel i Holmenkollen. Nå er det bare Falun igjen så er verdenscupsesongen over.

Nå skal Iversen være mer hjemme, selv om mange reisedøgn ikke var et problem i seg selv.

– Jeg er 63 år og godt gift, kanskje greit å få være det i noen år til, sier Iversen.