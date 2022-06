Petter Northug om broren: – Kommer ikke til å sitte og applaudere

SOGNEFJELLET (VG) Even Northug (26) bestemte seg for å «gi litt faen» og kjempet seg til landslagsplass. Men storebror Petter (36) vil se ham enda mer sulten og advarer mot å bli komfortabel.

LANDSLAGSKLAR: Even Northug, her under en samling med landslaget på Sognefjellet i juni. Det har storebror Petter meninger om.

– Jeg sitter ikke på sidelinjen og applauderer nå. Han har muligheten til å utvikle seg mye i landslaget. Og det ligger et VM i Trondheim der fremme i 2025, sier Petter Northug svært engasjert før han fortsetter:

– Men han må ta tak i de tingene han ikke er god på. Jeg har sett at det er flere ting. Nå må han ikke finne på å bli fornøyd bare ved å være på landslag og bli komfortabel. Han må bare være enda mer sulten.

LANGRENNSBRØDRE: Petter Northug (midten) sammen med Even og Tomas under en reportasje tilbake i 2016.

Tredje Northug på landslag

Den tidligere langrennskongen og nåværende TV 2-eksperten er naturligvis glad og stolt på lillebrorens vegne. For 2. mai var en stor dag for Northug-familien. Petter og Tomas har begge hatt en karriere på landslaget.

Den eneste som har manglet har vært Even.

Men etter en svært stabil sesong med sterke resultater hadde ikke sprintlandslagstrener Arild Monsen noe valg: Han tok tredje blad Northug inn i landslagsvarmen.

Fakta Northug-brødrenes landslagshistorie: Petter Northug:

Født: 6. januar 1986.

Inn på landslaget våren 2006 som 20-åring. Forlot landslaget i 2013 for et eget privat opplegg. Returnerte våren 2018. La opp desember 2018.

Meritter: OL: To gull, ett sølv og én bronse. VM: 13 gull og fire sølv. Verdenscup: 38 enkeltseire. Tomas Northug:

Født: 19. april 1990.

Inn på landslaget våren 2013 som 23-åring. Etter noen tunge sesonger ble Tomas Northug vraket til landslaget våren 2016 og la opp ett år senere.

Meritter: Junior-VM: To gull. NM: Fire gull, ett sølv og én bronse. Verdenscup: Én seier. Even Northug:

Født: 26. september 1995.

Inn på landslaget denne våren i en alder av 26. Har vært en del av regionlaget i Trøndelag og Team Telemark frem til i dag.

Meritter: U23-VM: Bronse. Junior-NM: Gull og bronse. Les mer

«Gi litt faen»

Det skjer ikke uten en ordentlig selvransakelse for to år siden. 26-åringen (blir 27 i år) sier til VG at han virkelig bestemte seg for å gjøre noe med situasjonen i 2020.

Han følte den gangen, inne i sitt 25. leveår og utøver i privatlaget Team Telemark, at han begynte å bli gammel med tanke på et gjennombrudd og landslagsplass.

Han la ned gode treningsmengder uten at det ga de resultatene han ønsket.

– «Enten gir du deg, eller så trener du ordentlig. Gi litt faen, tren og se hva det holder til. Ikke tenk så mye konsekvenser», sa han til seg selv.

– Det må komme innenfra. Jeg har alltid trodd og følt at jeg har noe her på landslaget å gjøre. Jeg har fart i kroppen og tenkt hvis jeg bare gjør ting riktig, så er jeg der. Da må man gjøre jobben ordentlig. Det føler jeg at jeg har gjort.

HADDE LANG VEI OPP: Even Northug, her flankert av Aleksandr Bolsjunov og Petter Northug under et rulleskirenn på Hamar i 2019.

– Fryktelig vanskelig

Petter Northug forteller at han diskuterte med mellomste bror Tomas at noe var på gang i 2020.

– Vi visste at han var i en alder der han begynte å bevege seg mot 30 år. Har man ikke da tatt steget mot landslaget, så blir det fryktelig vanskelig, vurderer mannen med 13 VM- og to OL-gull.

– Men Even har vært mer inne i boblen sin, stengt seg mer inne og tenkte at her skulle han gjøre en jobb.

– Ikke blitt med på galskapen

Hovedpersonen selv bekrefter langt på vei den delen av historien. Han har riktignok vært sosial, men ikke hver kveld slik at det til slutt blir «en grøt» av ting som skjer i hverdagen.

Petter Northug analyserer enda mer:

– Han har vært flink til å gjennomføre sin type trening og ikke blitt med på galskapen. Det skjønte Tomas også tidligere. Jeg har vært idioten som trente hardt, sier 36-åringen.

– Even har vært fornuftig, lært litt underveis og skjønt at han er en sprinttype og at det er det han skal prøve å bli best i. Han har rendyrket det. Samtidig som han har skjønt at kapasiteten må opp hvis det skal være noen vits.

– Han visnet tidligere

2020/2021-sesongen bar bud om at noe var på gang. Men det var først sist sesong at Even Northug slo til i helt avgjørende konkurranser.

Han gikk til finalen under verdenscupen i Davos, ett av tre uttaksrenn til OL. Han kopierte prestasjonen i Dresden helgen etter. På samme sted sørget han også for norsk sjokkseier i lagsprinten.

SEIER: Even Northug, her under lagsprinten i Dresden før jul i fjor. Han slo Norges førstelag, Russland og Italia med Federico Pellegrino i avslutningen.

Så ble han belønnet med plass i Tour de Ski der han også gikk til finalen i Oberstdorf-sprinten.

Pallplasseringene har riktignok uteblitt. Men Even Northug har preget finalene i stedet for å slukne når det virkelig skal avgjøres.

– Han visnet i finalene tidligere. Han har rett og slett ikke vært sterk nok. Sist sesong endret det seg. Det er godt å ha med seg og bygge videre på. Så kan han altså ta et steg til, for det bør gi en motivasjonsboost å komme på landslag, analyserer Petter Northug.

– Han holder ikke akkurat kjeft

Even Northug merker interessen og oppmerksomheten rundt sitt eget etternavn. Han tenker at det er utelukkende positivt og viser til at broren skal ha mye av æren for interessen som i dag finnes for langrenn.

Men 26-åringen er forberedt på å måtte svare på storebrorens utspill gjennom vinteren som kommer.

– Det går for det meste bra. Men noen ganger kan det koke litt. Han holder ikke akkurat kjeft. Det blir vanskelig å dysse ned Northug-snakket når han har «bjeffet» på Twitter, Instagram eller som ekspert på TV 2. Det blir ikke stille derfra. Det må jeg bare leve med, sier Even Northug og smiler.