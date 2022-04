Bekymret for det nye damelandslaget: – Ingen plan

Gjennomsnittsalderen på det nye damelandslaget er 27 år. Det får ekspertene til å komme med en advarsel.

MÅ TA ANSVAR: Heidi Weng er den eneste igjen på landslaget fra gullårene på 2010-tallet. Her sammen med Helene Marie Fossesholm på en samling i 2020.

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

Mandag blir det nye landslaget uten Therese Johaug og Maiken Caspersen Falla presentert.

– Det er ingen typer nå som kan gå inn på pallen helg etter helg, sier NRK-kommentator Jann Post til VG.

Etter det VG har grunn til å tro kommer snittalderen på landslagsdamene til å være 27 år når de går inn i en ny sesong.

TV 2-ekspert Petter Soleng Skinstad er skeptisk til damesatsingen tre år før VM på hjemmebane i Granåsen og fire år før OL i Italia.

– Jeg er enig i uttaket, men jeg ser ingen plan, sier Skinstad.

TV 2-EKSPERT: Petter Soleng Skinstad.

Skinstad mener det ofte er i 27-årsalderen og utover, altså i snittalderen til landslagsløperne, at langrennsløpere er på topp. Men han er usikker på om flere av damene på landslaget er gode nok til å kjempe om medaljer.

– Man må ha to tanker i hodet samtidig. Hvem er best nå? Og hvem er best i 2025 og 2026? For om de damene som er på landslaget nå ikke blir bedre, da er vi i offside i VM i Granåsen, sier Skinstad.

Første test på hvor de norske damene står er VM i Planica kommende vinter.

Fakta Damelandslaget 2022/2023: Dette er mest sannsynlig laget som presenteres mandag 2. mai: Anna Svendsen: 32 år (i mars). Anne Kjersti Kalvå: 29 år (30 i juni). Heidi Weng: 30 år (31 i juli). Helene Marie Fossesholm: 20 år (21 i mai). Tiril Udnes Weng: 25 år (26 i september). Lotta Udnes Weng: 25 år (26 i september). Mathilde Myhrvold: 23 år (24 i juli). Ragnhild Haga: 31 år (i februar). Marte Skaanes: 25 år (26 i september). Julie Myhre: 25 år (26 i juli). Ane Appelkvist Stenseth: 27 år (i mars). Les mer

Skinstad mener flere av landslagsdamene ikke er blitt noe bedre de siste årene.

– Derfor må det ansettes trenere som gjør markante endringer i treningen, hvis ikke er landslagsuttaket helt meningsløst. For om man fortsetter med samme trening, men forventer andre resultater, da tror man på julenissen, sier Skinstad.

Derfor etterlyser han en skikkelig rekruttsatsing. Han mener den satsingen ikke er plass.

– Jeg ser ikke sammenhengen mellom satsingen på landslaget, rekruttlaget og regionslagene, sier Skinstad.

Langrennssjef Espen Bjervig har ikke besvart VGs henvendelse om en kommentar til saken.

BRONSE: Sverige ble nummer tre på OL-stafetten i Beijing med Maja Dahlqvist (fra venstre) Ebba Andersson, Frida Karlsson og Jonna Sundling på laget. Norge tok ikke medalje.

Sverige har fått frem den ene medaljevinneren etter den andre de siste årene. Ebba Andersson fikk gå VM-stafetten i Lahti som 19-åring i 2017. Det ble sølv. Frida Karlsson var 19 år da hun fikk VM-debutere i 2019 med kun ett eneste verdenscuprenn på cv-en. Det ble gull, sølv og bronse.

I Sverige er rekruttlaget sammen med A-laget på alle samlinger, de har også samme trenere.

– På stafett vil vi kunne være med å kjempe de neste årene, men Sverige vil være favoritter i flere år fremover, sier Jann Post.

I Norge er Helene Marie Fossesholm (20) yngste landslagsløper. Hun slet forrige sesong, og fikk ingen pallplasser. På kommende sesongs landslag er det tre løpere med pallplasser: Tiril Udnes Weng tok en 3. plass på sprinten i Lillehammer, Mathilde Myhrvold fikk en 2. plass på sprinten under Tour de Ski i Lenzerheide, Heidi Weng hadde tre pallplasser i verdenscupen.

– Vi kan ikke sammenligne Fossesholm med Johaug. Johaug kunne vinne en intervallstart hvilken dag i uken som helst. Talenter som Therese Johaug og Marit Bjørgen dukker bare opp hvert 30. eller 40. år. Men vi får håpe de har inspirert noen unge jenter, sier Post.

Aftonbladets sportskommentator Kristoffer Bergström tror Sverige får mye mer å glede seg over de kommende årene enn Norge.

– Har dere ingen yngre løpere å ta inn på laget? Hva holder norske ungdommer på med? Sitter de hjemme og gamer mens Frida Karlsson og Ebba Andersson trener? Men ærlig talt, jeg er ikke i posisjon til å stille spørsmål ved det norske uttaket. Men det viser den norske krisen som har pågått i et par år allerede, men som en superheltinne på ski har dekket over. Det er underlig at dere på papiret ikke har bedre løpere enn dette, sier Bergström om det norske landslagsuttaket.

Norges elleville gullalder på kvinnesiden, som startet under OL i 2010, kom etter at mange løpere fikk prøve seg på det øverste nivået tidlig. Både Maiken Caspersen Falla, Therese Johaug, Ingvild Flugstad Østberg og Astrid Uhrenholdt Jacobsen fikk VM-debutere før de var 20 år. Marit Bjørgen fikk sitt første VM-løp like før hun fylte 21 år.

NRK-ekspert Fredrik Aukland mener det nå er tid for å satse skikkelig på de yngre løperne i Norge.

– Jeg er mer opptatt av at satsingen gjøres på rekruttlaget, og at det er nok ressurser der, også på trenersiden. Vi må våge og satse ungt. Jeg er spent på organiseringen når landslagene blir presentert mandag. Det er egentlig riktig at den beste treneren er på rekruttlaget nå. De som er juniorer nå kan være høyaktuelle for OL om fire år, sier Aukland til VG.

I tillegg til Johaug og Falla ga også landslagstrenerne Ole Morten Iversen og Ola Vigen Hattestad seg etter OL-sesongen. To nye trenere skal inn. Rekruttrener Torstein Drivenes bekreftet overfor VG at han fortsetter i sin jobb.