Birgit Skarstein tror ikke på medalje: – Det er litt tullete å gå VM på ski nå

LILLEHAMMER (VG) Tokyo-helten Birgit Skarstein (32) regner ikke med å ta medaljer når vannet er byttet ut med snø i para-VM, som starter på Lillehammer torsdag.

VM-KLAR: Birgit Skarstein i Lysgårdsbakken onsdag ettermiddag.

Gullvinneren fra roing i Paralympics i sommer er klar når VG spør om hun har medaljeambisjoner for mesterskapet:

– Nei, det har jeg ikke. Det er litt tullete å gå VM på ski nå bare noen måneder etter Tokyo. Den spissingen som kreves for å gå for gullet i Paralympics, utelukker alle andre ambisjoner. De siste to årene har jeg bare tenkt på roingen i Tokyo. Jeg har lagt opp treningen og livet for å prestere som roer. Derfor regner jeg ikke med å ta medaljer her på Lillehammer.

– Så roer er noe annet enn skiløper?

– Det er det! Jeg var riktignok på tur med Øystein «Pølsa» Pettersen her om dagen, og vi snakket om hvordan jeg kunne optimalisere skigåingen ut fra min «ro-kropp» og «ro-muskler». Det går an å legge inn noen kompromisser der, men det er selvfølgelig ikke optimalt. Så får vi se hva som kommer ut av det.

VM-KLARE: Fra v.: Birgit Skarstein, Jesper Saltvik Pedersen og Vilde Nilsen er store norske håp til para-VM på hjemmebane.

Skarstein håper likevel på å komme til et nytt Paralympics - og denne gang altså på snø. Det arrangeres i Beijing rett etter OL.

– Jeg klarte det internasjonale kravet allerede for to år siden. Det gjelder fortsatt. Men jeg må krave det norske kravet, som er to topp 12 eller én topp 6-plassering.

– Målet for meg er derfor å klare Paralympics-kravet, sier trønderen.

Hun la nasjonen for sine føtter med gullet på ro-banen i Tokyo.

– Konsekvensen av valget om å gi alt for gullet der, er at jeg har gitt meg selv dårligere forutsetninger for å gjøre det bra på ski. Men det står jeg godt i, gliser Skarstein.

Som samfunnsengasjert begynner hun derfor å snakke om at hun er bekymret for presset som unge opplever, at de hele tiden må måle seg mot folk som er gode på så ulike områder.

– Realiteten er at om du skal bli skikkelig god i noe, så må du prioritere, velge det du har lyst til å bli skikkelig god på. Og så må du velge bort en del andre ting.

Det har altså Birgit Skarstein gjort foran para-VM på Lillehammer.

– Samtidig betyr det at jeg går med lave skuldre inn i mesterskapet her. Jeg har også vært en del syk i høst, men jeg vil jo gjerne være med når det skal være VM på norsk snø.

Mange av de fremste norske håpene skal i aksjon den første dagen av para-VM. Jesper Saltvik Pedersen skal kjøre utfor i Hafjell, og Vilde Nilsen skal gå langrenn i Lillehammer.

Kronprins Haakon og prinsesse Märtha Louise skal besøke mesterskapet torsdag. Para-VM har vært utsatt i ett år som følge av pandemien. Nå er det endelig klart for alpint, langrenn, skiskyting og snowboard. Det er første gang det er et felles para-VM for alle de grenene.

VM varer til 23. januar. NRK skal sende 90 timer fra den publikumstomme snøsportfesten, der drøyt 40 nasjoner er representert.

Norges tropp

Alpint:

Marcus Graasto Nilsson, Ready.

Hanne Vadseth, Ready.

Marte Pensgaard Hansen, Plogen Skiklubb (ledsager).

Jesper Saltvik Pedersen, Plogen Skiklubb.

Magnus Valø Balche, Ready.

Skiskyting:

Nils-Erik Ulset, Tingvoll Idrettslag.

Snowboard:

Niklas Bøyesen Lohne-Hansen, KIF Snowboard.

Langrenn:

Andreas Bjørnstad, Svelvik IF.

Indira Liseth, TIF Viking.

Kjartan Haugen, Fossum IF.

Isabell Valen, Innstrandens IL.

Vilde Nilsen, Kvaløysletta Skilag.

Thomas Karbøl Oxaal, Sauda IL.

Ole-Martin Lid, Tomrefjord IL (ledsager).

Trygve Toskedal Larsen, IL Trysilgutten.

Birgit Skarstein, Frol IL.