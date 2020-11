Berge-assist til liten nytte – Chelsea påførte Sheffield United nytt tap

(Chelsea - Sheffield United 4–1) Ett poeng på åtte kamper er fasit for Sander Berges menn. Nordmannens andre målpoeng for sesongen var ikke nok til å stoppe Hakim Ziyech & Co.

Asker-gutten var nest sist på ballen da David McGoldrick sendte Sheffield United i føringen før ti minutter var spilt.

Men det er en grunn til at gjestene har tapt syv av åtte kamper denne sesongen.

Chelsea virker også å ha fått fart på skøytene, og da ble det etter hvert en enkel oppgave å slå Sheffield United på Stamford Bridge.

Tammy Abraham satte inn utligningen, før Ben Chilwell pirket inn 2–1 etter et perfekt slått innlegg av Hakim Ziyech.

Høyrekanten fortsatte å servere perfekte innlegg. I andre omgang fant et frispark veien til Thiago Silva, som satte inn sitt første mål for Chelsea.

– Øyekontakt er nok for oss. Jeg er ikke redd for å forsøke på pasninger. Jeg har god selvtillit på det, sier Hakim Ziyech til Sky Sports.

ASSISTKONGER: Hakim Ziyech hadde to målgivende pasninger, mens Sander Berge var nest sist på Sheffield Uniteds mål. Foto: Mike Hewitt / Pool Getty

Timo Werner misbrukte en stor mulighet til å sette inn 4–1, men fikk en ny mulighet minuttet etterpå.

På forsøk nummer to satte Werner ballen sikkert i mål bak Aaron Ramsdale.

Chelsea later til å ha funnet formen. London-klubben er på tredjeplass i Premier League og er samtidig det mestscorende laget i ligaen med 20 mål på åtte kamper.