Viking sikter mot toppen etter Tripic-signering: – En gavepakke

Viking-trener Morten Jensen (41) og supporterleder Roar Åkerlund er i ekstase over nyheten om at klubben henter Zlatko Tripic (28) hjem fra Tyrkia. Landslagsspiller og tidligere lagkamerat Kristian Thorstvedt (22) mener klubbens målsetting nå må oppjusteres.

TILBAKE I BLÅTT: Zlatko Tripic skjøt Viking til cuptittel på Ullevaal stadion i 2019. Benjamin Källman feirer i bakgrunnen. Foto: Fredrik Hagen, VG

– Det er veldig stort for Viking å få hjem en spiller som Zlatko. Han er en talisman, en lederfigur. Vi får en vinnerskalle tilbake i garderoben. Han vil komme tilbake med det samme, vinnende vesenet og massevis av energi. Zlatko var en stor profil i Eliteserien sist han var her og det blir han igjen, sier Morten Jensen til VG.

Tripic bidro til å ta Viking opp fra 1. divisjon i 2018 til cupmesterskap i 2019 – med matchvinnerscoring på Ullevaal stadion. Deretter dro Viking-kapteinen til Göztepe – men mandag kunngjorde den tyrkiske Süper Lig-klubben at partene har avsluttet kontrakten.

Parallelt skrev Stavanger Aftenblad at Tripic ville ankomme Norges oljehovedstad i løpet av uken og signere en 5-årskontrakt.

– Det har kokt på Twitter i dag. Viking-fansen elsker jo Zlatko. Det er bra for klubben, ikke bare sportslig, men for fansen og engasjementet, sier Genk-proff Kristian Thorstvedt, som tidligere har delt garderobe med Tripic, mens han selv er på vei hjem fra golfbanen i Belgia.

FOLKEHELT: Tripic ledet Viking opp fra OBOS-ligaen i 2018, noe som førte til en folkefest i Stavanger. Foto: Carina Johansen, NTB

– Fansens favoritt

Trener Jensen beskriver Tripic-overgangen som en gavepakke til fansen. Det er et syn styreleder Roar Åkerlund i Vikinghordene deler.

– Det er fantastisk. Det er en stor glede å få Zlatko tilbake. Han er en hærfører og profil, både for Viking og norsk fotball. Det sier litt om hans mørkeblå hjerte, når han velger å komme hjem – selv om han helt sikkert kunne tynt ut noen ekstra millioner i utlandet, forteller supporterlederen til VG, før han legger til:

– Vi vet hva vi får i ham. Zlatko går foran, drar med seg lagkameratene og lager en positiv atmosfære både på og utenfor banen. Han er fansens favoritt.

Det forstår Jensen, som er hovedtrener i Viking sammen med Bjarte Lunde Aarsheim.

– Zlatko er godt likt av spillerne, oss trenere og ikke minst av fansen. Det er en gavepakke, sier den tidligere Havørn- og FK Vidar-sjefen.

FORNØYD: Bjarte Lunde Aarsheim og Morten Jensen avbildet sammen med fysioterapeut Kenneth Rossbach etter søndagens seier over FKH i Stavanger. Foto: Carina Johansen, NTB

I angrepsposisjon

Etter opprykket til Eliteserien i 2018, ble Viking nummer fem i 2019. I fjor endte Stavanger-klubben på 6. plass. Søndag bidro blant annet to Veton Berisha-scoringer til 4–0-seier over FK Haugesund i generalprøven til den kommende sesongen, som starter med hjemmekamp mot Brann på søndag.

– Det har vært noen bra dager for vår del. Vi hadde en god kamp mot Haugesund i går og en god nyhet med Zlatko i dag. Nå skal han få tid på seg til å ordne de praktiske tingene i Tyrkia og sone karantenen her hjemme, så skal vi andre fokusere på Brann-kampen, sier Jensen.

Viking-treneren prater med entusiasme i stemmen. Selv om Tripic ikke vil være klar til serieåpningen, vil Viking spille med samme type energi som nyervervelsen gjorde seg kjent for sist han var i Stavanger.

– Vi prøver alltid å spille med mye energi, som du sier. Det ønsker vi skal være i vårt DNA. I de første serierundene blir det alltid mye duellspill, så vi må ta krigen først, men så kommer finspillet, utdyper Jensen.

Klar målsetting

Viking-treneren varsler nå store ambisjoner med Viking-laget, både denne sesongen og i årene som kommer.

Det forstår Thorstvedt godt.

– Sportslig har vi sett kvaliteten til Zlatko i Eliteserien i 2019. Han er en dritbra spiller. Med Zlatko inn så bør Viking sikte seg høyere på tabellen enn tidligere. For det er en meget sterk signering, sier 22-åringen, som selv herjet for Viking i 2018 og 2019.

– Vi ønsker å nærme oss topplagene, som vi var nærmere i forfjor enn i fjor, forsikrer Jensen.

– På sikt ønsker vi å bygge et slagkraftig lag her i Viking som skal kjempe i toppen av norsk fotball. Vi er inspirert av det Bodø/Glimt har gjort. Vi ønsker å spille i Europa. Det er muligheter her i Stavanger. Når vi får satt ting, tror jeg at vi skal være med å «fighte» helt der oppe, forteller Viking-sjefen.

Det er en tro og et håp supportersjef Åkerlund deler.

– Jeg tror alle som heier på Viking gleder seg til sesongen nå. Dette kan bli bra.

TIDLIGERE LAGKOMPISER: Thorstvedt roser Tripic. Foto: Fredrik Hagen, NTB

Publisert Publisert: 3. mai 2021 18:30