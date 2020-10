Dette skriver internasjonale medier om Norges nye stjerneskudd

Jens Petter Hauges overgang til AC Milan omtales verden over.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Jens Petter Hauge ble torsdag presentert som Milan-spiller. Her sammen med de høye herrer i klubben, fra venstre: Frederic Massara, Paolo Maldini, Hauge og Ivan Gazidis. Foto: Claudio Grassi / LaPresse

Torsdag formiddag ble Jens Petter Hauge presentert for AC Milan.

20-åringen har skrevet en kontrakt med den italienske storklubben som strekker seg til sommeren 2025, og får draktnummer 15 hos sin nye arbeidsgiver.

Ifølge flere italienske medier skal overgangssummen ligge på over 50 millioner kroner.

Jon Dahl Tomasson hadde også nummer 15 på ryggen på Milan-drakten. Foto: DANIELE LA MONACA / Reuters

Samme nummer som danske

Overgangen er naturlig nok behørig omtalt i italienske medier. Sky Sports Italia gjør et poeng av at Hauge får samme trøyenummer som en annen skandinaver, Jon Dahl Tomasson, som vant Champions League med klubben i 2003. Den danske spissen spilte 114 kamper og scoret 35 mål for AC Milan.

De skriver videre at klubbens speidere har holdt øye med Hauge en stund, og at hans svært imponerende prestasjoner da Bodø/Glimt tapte 2–3 for Milan i europaligakvaliken forrige uke ble utslagsgivende for at overgangen nå gikk i boks. Nordmannen scoret et nydelig mål og serverte en målgivende pasning i ettmålstapet.

Sempremilan, som følger klubben tett, omtaler Hauge som «en småbygutt som er klar for den store scenen».

– Jeg er svært fornøyd med måten jeg har blitt tatt imot på, det er noen virkelig store legender som styrer klubben. Jeg ser virkelig frem til å starte karrieren min her, og det beste fra meg kommer nå, sa Hauge om Milan-overgangen ifølge nettstedet.

I helgens Milan-tropp?

De store italienske sportsavisene Tutto Sport, La Gazetta dello Sport og Corriere dello Sport vier også Hauge-overgangen spalteplass.

Sistnevnte skriver at Hauge trolig vil være på Milan-benken allerede på søndag, når laget møter Spezia i Serie A.

– Trener Stefano Pioli må virkelig ha blitt overrasket og imponert av den 20 år gamle gutten under Europa League-kampen forrige uke, skriver avisen videre.

«Den store magikeren»

Franske So Foot har laget en omfattende sak på Hauge, hvor tittelen er «Le Magicien D’Hauge», altså «den store magikeren».

Hauge leverte 14 mål og åtte målgivende pasninger for Glimt denne sesongen. Nå venter større oppgaver. Foto: Mats Torbergsen, NTB

De skriver at det norske stjerneskuddet har «valset over motstanderne» i Eliteserien, og at Hauge skal ha kommet med en spådom til midtstopper Marius Lode foran oppgjøret mot Milan i forrige uke:

«Da vi dro til Milano, sa han at han skulle spille så bra at Milan bare måtte kjøpe ham!»

Nyheten har også nådd India, hvor The Times omtaler vingen som «en lovende, norsk angriper».

Danske bold.dk kaller Hauge «en norsk komet», mens overgangen også nevnes i Sverige. Det siste er kanskje ikke så rart - i og med at Hauge nå blir lagkamerat med Zlatan Ibrahimovic.

PS: Milan spiller playoff til Europa League mot Rio Ave i Portugal torsdag kveld, men Hauge er uaktuell til den kampen fordi han allerede har spilt for Glimt i kvalifiseringen.