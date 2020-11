Landslagsstjerner dro hjem i privatfly

Landslagsprofilene Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard, Sander Berge og Alexander Sørloth valgte å dra hjem med privatfly fra Norge.

LANDSLAGSTRIO: Erling Braut Haaland (t.v.), Martin Ødegaard og Sander Berge fotografert på Ullevaal før møtet med Serbia i oktober. Foto: Bjørn S. Delebekk

Norges Fotballforbunds tilbud om rutefly til Tyskland fristet ikke Braut Haaland og Sørloth.

Ifølge TV 2 skal Tyskland-proffene ha bladd opp fra egen lomme for å komme seg hjem raskest mulig. Løsningen ble privatfly.

– Alex, Erling, Martin og Sander reiste tilbake til klubbene med privatfly. Klubbene ønsket spillerne raskest og tryggest mulig hjem, opplyser pressesjef for landslaget Svein Graff til TV 2.

– Hvem som betalte hva kan jeg ikke kommentere. Det er et forhold mellom spillerne og klubbene, sier Graff til VG.

På trening i dag

Det har vakt reaksjoner at landslagsspillerne ikke kunne reise til Romania under UEFAs strenge smitteprotokoll, men fikk lov å ta rutefly for å fullføre den 10 dager lange karantenen i sine respektive klubber.

Ifølge den spanske sportsavisen Marca var Martin Ødegaard tilbake i Madrid allerede søndag. Om Ødegaard spiller for Real Madrid til helgen er avhengig av om klubben følger spanske corona-regler eller de norske.

Real Madrid publiserte mandag et bilde av Ødegaard tilbake i trening.

I Tyskland ser det også ut til at Erling Braut Haaland, Alexander Sørloth og Rune Jarstein kan stille til kamp til helgen og unnslipper karantene ettersom norske regler ikke gjelder på tysk jord. Der holder det å kunne vise til to negative testresultater.

