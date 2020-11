Verdensmesteren ble vraket av Aukland - nå starter han sitt eget team

Tord Asle Gjerdalen (37) presenterte tirsdag sitt eget langløpslag - etter at han ble vraket av Aukland-brødrenes team foran denne vinteren. Astrid Uhrenholdt Jacobsen (33) er også med på prosjektet.

NYTT TEAM: Tord Asle Gjerdalen (i midten) med sine coacher Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Erik Brandsdal. Foto: Ole Kristian Strøm/VG

Mannen med pilotbrillene blir dermed likevel å se i langløpene - i den grad de kan gjennomføres i corona-vinteren.

Med seg i teamet får han også Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Eirik Brandsdal - men bare som coacher, trenere og mentorer.

– Jeg har ingen planer om comeback, sier Jacobsen, men både hun og Brandsdal kan komme til å gjøre en gjesteopptreden i løpet av vinteren.

– Jeg er veldig glad over å ha fått med meg Astrid og Eirik, sier Gjerdalen til VG.

Tord Asle Gjerdalen ble i vår vraket fra Aukland-teamet, som nå heter Team Ragde Eiendom.

– Vi har landet på at vi ønsker å spisse laget rundt Andreas Nygaard og Petter Eliassen, samtidig som vi ønsker å signere et par nye jenter som vil satse på langløp, het det i begrunnelsen fra team-ledelsen, som også skrev «dette er noe vi gjør med tungt hjerte». Laget eies av brødrene Anders og Jørgen Aukland.

– Jeg ble litt skuffet og lei meg først, fordi det er en veldig kul gjeng. Vi har trent sammen i mange år, og de har et veldig profesjonelt opplegg. Men jeg ser deres vurderinger og deres valg. Så da måtte jeg tenke nye veier, og finne andre lag - eller skape mitt eget lag, sier Gjerdalen til VG.

Det nye teamet har navnet XPND Fuel of Norway. Ingeborg Dahl, Thomas Ødegården og Kristoffer Nielsen skal også gå på det nye teamet.

Gjerdalen ble verdensmester for Norge i stafett under både VM i Oslo i 2011 og under VM i Val di Fiemme i 2013.

I 2014 gikk han over til langløp, der tre strake seirer i Marcialonga, fra 2015 til 2017, har vært høydepunktet.

