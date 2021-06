Slik blir Hagas OL-satsing

Mange stusset da Ragnhild Haga (30) mistet plassen på skilandslaget. Nå skal hun satse mot OL i Beijing på lag med broren.

VRAKET: Ragnhild Haga fikk ikke plass på landslaget til OL-sesongen. Foto: Geir Olsen

– Det har vært en del jobb med å få ting på plass. Ragnhild har brukt tid og energi på dette. At ting faller på plass frem mot OL-satsingen er veldig bra. Hun er supermotivert. Jeg er veldig glad og lettet for at det blir et så bra opplegg, sier Pål Gunnar Mikkelsplass til VG.

Therese Johaug-treneren har også hjulpet Haga. Det ble mye støy da Haga mistet landslagsplassen tidligere i våres. Nå er det klart at hun blir en del av Åsen ILs seniorsatsing «Team AF Håndverk» utenfor landslaget.

Laget inneholder også løpere som broren Magne Haga, Johan Tjelle og Thomas Bucher Johannesen blant annet.

– Med å trene med de gutta der har hun virkelig noe å strekke seg etter. Det er et veldig proft og hardtsatsende miljø, sier Mikkelsplass.

Mikkelsplass rolle blir mindre, mens Erik Bråten, avgående landslagstrener for Canada, blir Hagas nærmeste trener.

– Han er etter min mening en bra mann. Sammen med Ragnhild er vi trygge på at det blir et veldig bra opplegg med tett oppfølging i hverdagen, sier Mikkelsplass.

Bråten gleder seg til oppgaven med å reise Haga tilbake til gamle høyder. Hun ble OL-mester på 10 kilometer fri i 2018, men har slitt periodevis de siste sesongene.

– Det er ingen tvil om at det er med skrekkblandet fryd at man får ansvaret for en olympisk mester. Hun har vist at toppene er vanvittig gode og vi vet hva som bor i henne. Det er utrolig spennende å prøve og få stabilisert henne i toppen, sier Bråten.

Han sier de vil prioritere å få mer overskudd inn mot hardøkter. Mye av treningen vil hun gjøre alene, men de vil også trene med andre utøvere som står utenfor landslag i blant for å få matching og preferanser.

– Når det først ble en så stor nedtur å bli vraket fra landslaget, tror jeg hun har sett ekstra store muligheter når hun for første gang kan gjøre alt på hennes premisser, sier Bråten.

Haga har ikke besvart VGs henvendelse i saken.

